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Abdüllatif Şener: Parti teşkilatında çalışmış insandan hâkim, savcı olmaz

"Hakim ve savcı adayları seçilirken AKP teşkilatlarında görev yapmış avukatlara öncelik veriliyor; 173'ünde FETÖ bağlantısı şüphesiyle kura töreni erteleniyor"

06 Mart 2018 17:16

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun yaklaşık bin hakim ve savcının görev yerlerinin belirlenmesi için pazartesi günü yapmayı planladığı kura törenini, 173 kişinin FETÖ irtibatlı olabileceği yönündeki güvenlik soruşturması raporu nedeniyle ertelediği iddiasını değerlendiren Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP'nin kurucularından Abdüllatif Şener, siyasi partilerin teşkilatlarında görev yapmış kişilerin bu görevlerde bulunmaması gerektiğini savundu. 

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Kişisel Twitter hesabından konuya dair yorumda bulunan Şener, "Bin avukat, hakim ve savcı adayı olarak mesleğe alınıyor. Adaylar seçilirken AKP teşkilatlarında görev yapmış avukatlara öncelik veriliyor. 173’ünde FETÖ bağlantısı şüphesiyle kura töreni erteleniyor. AKP veya CHP... Parti teşkilatında çalışmış insandan hakim savcı olmaz” ifadelerini kullandı.

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