Abdüllatif Şener: MGK kararlarına imza attığımızda üzerimizde baskı yoktu

Fethullah Gülen cemaatini bitirme amaçlı tavsiye kararlarının alındığı 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısına katılan Devlet eski Bakanı Abdüllatif Şener, CNN TÜRK ’te konu hakkındaki soruları yanıtladı. O dönemde, AKP’li siyasetçilerin iddia ettiğinin aksine, MGK’da hükümete yönelik bir baskı olmadığını ifade eden Şener, “Zaten hükümet sayı olarak (MGK’da) çoğunluktaydı” dedi.

Şener, konu hakkında şunları söyledi: “Öncelikle MGK’nın yapısına bir bakmak lazım. MGK’da 13 üye var. Bu 13 üyeden 7’si Başbakan ve bakanlardan oluşur. 6’sı Cumhurbaşkanı ve askerî üyelerden oluşur. Dolayısıyla MGK’da zaten hükümet çoğunluktadır. Herhangi bir karar oylandığında eğer hükümet istemiyorsa ret sonucunun çıkması gayet basittir. Yani oradan bir karar çıkabilmesi için buna hükümetin rıza göstermesi gerekiyor.”

Hükümet zayıf değildi

İddia edilenin aksine hükümetin 2004’te zayıf olmadığına vurgu yapan Şener, “İlk günden beri, yani 2002 seçimlerinden sonraki ilk toplantılardan itibaren hükümetin kendini zayıf hissettiği bir dönemi ben hatırlamıyorum. MGK’da çoğunluktasınız. Böyle bir ortamda, hükümetin kendini bir zayıf hissettiği gibi bir durumu ben hatırlamıyorum.”

'Doğruluğu kesinleşti'

Şener, sözlerine şöyle devam etti: “Taraf gazetesinde çıkan kararın gerçek mi gerçek değil mi, gerçek olmayan bir metin mi olduğu konusunda kesin bir açıklama hiç yapılamamıştı. İlk defa bu kararın kesin bir MGK kararı olduğu 2004 yılına ait bu belgenin MGK’dan geçtiği, bugün hükümet, MGK ve MİT’in Taraf hakkındaki suç duyurusuyla kesinleşmiş oldu. Taraf gazetesinin yayımladığı metin MGK metni değilse bunu yayımlamak suç değil, demek ki MİT, MGK ve Başbakanlık suç işlemiştir diye dava açıyorsa, suç duyurusunda bulunuyorsa bunun anlamı şudur, bu yayımlanan belge gerçekten MGK’da karara bağlanmış bir belgedir.”

Şener, “Dolayısıyla herkes Taraf gazetesi bu belgeleri yayımladı diye suçlu addediliyorken, siz diyorsunuz ki bunun doğru olduğunu kabul edip, dava açan hükümet de aynı şekilde suçludur” sorusu üzerine “Evet kesinleştirilmiş oldu, yani bu belge MGK belgesidir noktasına geldi” dedi.