Abdüllatif Şener Köşk için yeşil ışık yaktı

AKP'den ayrılarak kurduğu Türkiye Partisi'ni geçtiğimiz günlerde kapatan Abdüllatif Şener, 2014 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylığını açıkladı.

Katıldığı bir televizyon programında Abdüllatif Şener'e, 'Kulislerde Köşk adaylığınız konuşuluyor. Cumhurbaşkanlığına aday olmayı düşünüyor musunuz?' diye soruldu. 2014'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabileceğini açıklayan Şener, "Gerekli 20 imza toplanırsa, Meclis'te böyle bir irade ortaya çıkarsa elbette varım, buradayım zaten. Teklif gelirse ben olmaz demem. Olmaz demek olmaz" şeklinde konuştu.