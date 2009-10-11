Abdullatif Şener de meydanlara indi

Türkiye Partisi ilk mitingini Samsun'da düzenlendi. Genel Başkan Abdüllatif Şener, AK Parti'den neden ayrıldığını anlattı, hükümete yüklendi. Başbakan'ı rantçı zenginlerin yanında yer almakla suçlayan Şener, "içinde bulunduğum iktidar ülkeyi felakete doğru götürüyorsa, orada yer alamayacağımı hissettim" dedi.



Ankara'dan Samsun'a giden Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, Cumhuriyet Meydanı'nda ilk mitingini düzenledi.



Yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı mitinge Şener, eşi ve kızıyla birlikte geldi.



Abdüllatif Şener, konuşmasında hükümete ve Başbakan Erdoğan'a yüklendi.



Şener, "son 2 yıllık döneme bakın. Ülke kasıp kavruluyor. Ülke her gün fakirleşiyor, yoksullaşıyor. Birileri zenginleşiyor" diye konuştu.

