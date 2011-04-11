Abdüllatif Şener bağımsız aday

T24

Memleketi Sivas'tan aday olan Şener, ''Bir süredir devam eden ittifak çalışmalarında bir netice alınamadı, çatı oluşturulması için yoğun çaba sarf ettik ancak bu gerçekleşmedi'' dedi.Abdüllatif Şener, ''Saadet Partisi'nin çatı olabileceğini söylemiştiniz, ne ters gitti'' şeklindeki soruyu yanıtlarken de Saadet Partisi, DP ve BBP ile ortak bir çatı projesi başlatmak ve bunu yeni isimlerle de desteklemek istediklerini ancak çeşitli sebeplerle bunun gerçekleşmediğini ifade etti.2007 seçimlerinde helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas'tan bağımsız aday olarak seçilmiş ve TBMM'ye girmişti.AKP'nin kurucuları arasında yer alan ve kabinede bakanlık da yapan Abdüllatif Şener, Başbakan Erdoğan'la yollarını ayırdıktan sonra Türkiye Partisi'ni kurmuştu.