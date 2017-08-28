Abdullatif Şener, 'Adalet Kurultayı'nda konuştu

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- GELİBOLU\' Yarımadası\'nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da dinleyici olarak katıldığı \'Geçimde Adalet\' konulu paneli CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel yönetirken, Prof.Dr. Korkut Boratav, Prof.Dr. İbrahim Halil Sugözü, Prof.Dr. Mete Gündoğan, Abdüllatif Şener, Nesrin Nas ve Faik Öztrak katılımcılara birer sunum yaptı.

Konuşmacılardan eski bakan ve AK Parti kurucularından Abdüllatif Şener, 16 Nisan\'da yapılan referanduma değinirken, tartışmaların ardından sandıktan yeterli oy çıktığına dair açıklama yapıldığını vurguladı. Şener, şöyle dedi:

\"Neticede Türkiye\'deki Anayasal düzen değişti. Demokraside var olan yasama, yürütme ve yargı arasında fren ve dengesi sistemi, denetim mekanizması tamamen ortadan kalktı. Tek bir kişi hepsine birden hükmeder hale geldi. Türkiye\'de artık özellikle bazı maddeler önümüzdeki ilk seçimden sonra yürürlüğe girecek. 2019\'dan itibaren tek kişi Türkiye\'de mutlak suretle hem yargıya, hem de yasama organına hakim olacaktır. Hem de ülkenin tüm ekonomik kaynaklarını istediği gibi toplayıp, istediği gibi dağıtabilecektir. Tek kişiye bu kadar yetkinin verildiği bir ortamda ülke kaynaklarının adaletli bir şekilde paylaştırılabileceğini, geriye de adaletin sağlanabileceğini, en yoksullarla, en zenginler arasındaki farkın kapanabileceğini düşünebilir misiniz? Bu imkansız. İçinde bulunduğunuz kurumsal yapı böyle bir felaket görüntüsü verirken, geçimde Adalet ilgili bir beklenti artık zayıflıyor demektir. Onun için Adalet Yürüyüşü, Adalet Kurultayı bu tehlikeye işaret ediyor\" dedi.

Türkiye\'nin bir numaralı gündem maddesinin adalet olması gerektiğini savunan Şener, bu amaçla eylemler serisinin devam ettiğini ifade etti. Şener, \"Bu eylemi başlatan sürdüren ve sürdürme kararlılığını gösteren Sayın Genel Başkan\'a teşekkür ediyorum. Bu eylemlere destek veren tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sadece eylem olarak değil, gönülden adalet yanında saf tutan bütün yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ve hiçbir zaman bir çatının yanlışıyla birlikte ebediyen var olacağını kimse düşünemez. Her yanlışın düzeltileceği süreçler vardır. Şuanda da o süreçlerden birini yaşıyoruz. Adalet isteyerek, Adalet Kurultayı yaparak bu talebin dalga dalga, Edirne\'den Kars\'a, Sinop\'tan Hatay\'a, yurdumuzun dört bir tarafına yayılacağına inanıyorum.\"

ESKİ KÖY OKULLARI SERGİSİ

Panel ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22\'nci ve 23\'ncü dönem Bursa Milletvekili Kemal Demirel tarafından hazırlanan eski köy okullarının fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi. Demirel\'den, sergi ile ilgili bilgiler alan Kılıçdaroğlu, istirahat için kamp alanında konakladığı karavana yürüyerek giderken, vatandaşlarla sohbet etti, çocukları sevdi. Adalet Kurultayı\'nın öğleden sonraki bölümü ise \'Eğitimde Adalet\' konulu panelle devam edecek.

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