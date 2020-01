Abdullah Turhan'dan 45 yıllık sitem: Kara Murat'ın galasına çağrılmadım

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Datça ilçesinde yaşamını sürdüren, 1970\'li yılların ünlü Türk çizgi roman kahramanı \'Kara Murat\'ın yaratıcılarından ressam Abdullah Turhan (84), Türk sinemasının vefasızlığından yakındı. Cüneyt Arkın\'ın \'Kara Murat\' rolünü üstlendiği 1972 yılı yapımı \'Fatih\'in Fedaisi Kara Murat\' filminin gala gecesine çağrılmadığını söyleyen Turhan, \"Bu, benim 45 yıldır içimde kalan bir ukdedir\" dedi.

Datça\'daki evinde DHA muhabirine konuşan Abdullah Turhan, Türk çizgi roman kahramanı \'Kara Murat\'ın nasıl ortaya çıktığını ve çizgi romanın yaşamındaki önemini anlattı. Türk çizgi roman kahramanı \'Fatih\'in Fedaisi Kara Murat\'ın o dönemde Günaydın Gazetesi\'nin sahibi Haldun Simavi\'nin isteği üzerine meydana çıktığını anlatan Turhan, \"Simavi, gazetenin genel yayın müdürü Rahmi Turan\'dan tarihi resimli bir roman yazmasını istemiş. Plana göre, her macerada farklı bir kahraman olacakmış. \'Fatih\'in Fedaisi Kara Murat\' adıyla bir roman yazan Rahmi Turan, benden bunu resimlememi istedi. İlk bantları çizip, verdim. Haldun Simavi, ilk çizimleri görünce çok beğenmiş ve kahramanın bir daha değişmemesi gerektiğini söylemiş. Böylece 1970 yılından başlayarak, Kara Murat sürekli hale geldi\" diye konuştu.

\'FİLMİNİN GALA GECESİNE BENİ ÇAĞIRMADILAR\'

\'Kara Murat\' serisinin, yaklaşık 15- 20 yıl sürdüğünü belirten Turhan, \"Gazete, \'Kara Murat\' çizgi romanını her gün yayımlıyordu. Öyle ki \'Kara Murat\' yayımlanmaya başladıktan sonra gazete, 75 bin tiraj almıştı. Çok büyük ilgi vardı. Daha sonra dergileri de çıktı; ancak ben, çizeri olarak hep geri planda kaldım. Rahmi Turan, romanı \'Rahmi Muratoğlu\' takma adıyla yazıyordu. İlgi öylesine büyüdü ki sonrasında filmleri bile çekilir oldu. 1972 yılında Cüneyt Arkın\'ın \'Kara Murat\' rolünü üstlendiği \'Fatih\'in Fedaisi\' filminin gala gecesine beni çağırmadılar. Bu içimde kalan bir ukdedir\" dedi.

\'ÇİZGİ ROMANLAR HAYATIM OLDU\'

Trabzonlu ressam Turhan, Trabzon Ticaret Lisesi\'nin birinci sınıfındayken çizimlerinin resim öğretmeni tarafından beğenilmesinden sonra hayatının değiştiğini dile getirerek, şunları söyledi:

\"O günden sonra resim ve özellikle çizgi romanlar benim hayatım oldu. Üniversiteye gidemedim. Okul bitince, İstanbul\'a geldim. Üstüm başım perişan haldeydi. Kalacak yerim bile yoktu. Yeni Sabah Gazetesi\'nin açtığı ressam sınavında, çizimlerim beğenilince gazetede işe başladım. Bir İtalyan resimli romanını, çizgiye yorumluyordum. Yeni Sabah kapanınca yine işsiz kaldım. Bu arada Akşam Gazetesi\'nde \'Karaoğlan\'ı çizen Suat Yalaz, gazeteden ayrılmıştı. Onun yerine beni çağırdılar. Farklı bir isimle \'Karaoğlan\' tipini çizdim. Akşam\'da 2 yıl çalıştım. Rahmi Turan\'ın çağrısı üzerine Günaydın Gazetesi\'ne geçerek, \'Kara Murat\'ı çizmeye başladım.\"

\'BAŞARI, RAHMİ TURAN\'IN ESERİ\'

\'Kara Murat\' sayesinde ilk kez para kazanmaya başladığını kaydeden Turhan, şöyle konuştu:

\"\'Kara Murat\'ın başarısı, benim değil; Rahmi Turan\'ın eseridir. Çok iyi; ama çok basit yazıyordu. \'Kara Murat\' beni zengin etmedi; ama evimin geçimini sağladı. Benim para kazanmam, Tolga sayesindedir. \'Uzun kılıçlı kahraman Tolga\' sayesinde para kazandım. Tolga\'nın yazarı ve çizeri bendim. Her şeyi ile bana aitti. \'Tolga\' adıyla dergi çıkardım. Hürriyet Gazetesi\'nin o günkü genel yayın müdürü rahmetli Nezih Demirkent\'ten çok büyük destek gördüm. Gazetede bir hafta süreyle Tolga Dergisi\'nin reklamları bedava yayınladı. \'Tolga\' ilk haftasında bana 60 bin lira para kazandırdı. Çok paraydı. \'Tolga\' 8 sene devam etti.\"

\'SULU BOYA ÇALIŞMALAR YAPIYORUM\'

​Çizgi romanların artık gazetelerde yayımlanmamasının üzüntü verici olduğunu dile getiren Abdullah Turhan, \"Bugün gazetelerde, artık çizgi roman bulamazsınız; çünkü ilgi kalmadı. Oysa Avrupa ülkeleri ve ABD\'de çizgi roman, halen büyük bir sektör olarak dikkat çekiyor. Orada çizeri, yazarı ve hatta balon yazıları bile farklı ekipler tarafından hazırlanıyor. Orada ekip çalışması var. Biz de genellikle bir kişi yazıp, çiziyor. İki oğlum var, Şenol ve Turan. Onlar, bir ara çizgi romana ilgi gösterdiler; ancak benim yoğun çalışma tempomu görünce gözleri korkup, bu işten vazgeçtiler. Şimdi artık ben de çizgi roman yapmıyorum; ancak vakit geçirmek ve neşelenmek için \'Kara Murat\'ın karikatürvari komiğini renkli olarak çiziyorum. Sulu boya çalışmalar yapıyorum. Yani boş durmuyorum\" diye konuştu.

