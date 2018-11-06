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ABDULLAH TİVNİKLİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

  İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 59 yaşında hayatını kaybeden  Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli son yolculuğuna uğurlanıyor

06 Kasım 2018 19:29

 

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede, 59 yaşında hayatını kaybeden  Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tivnikli son yolculuğuna uğurlanıyor. Tivnikli için Marmara İlahiyat Camii’nde kılınan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım,  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül,  eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Abdullah Tivnikli\'nin yakınları, dostları katıldı.

AĞABEYİ İLE AYNI YAŞTA VEFAT ETTİ
Abdullah Tivnikli\'nin ağabeyi Eksim Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Fahreddin Tivnikli de 59 yaşında vefat etmişti. 4 Aralık 2014\'de vefat eden Fahrettin Tivnikli\'nin cenaze namazına  Abdullah Tivnikli\'nin yanı sıra dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, eski sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Altınok katılmışlardı.

Görüntü dökümü:
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-Cenaze namazı
-Protokolden görüntü
-Genel ve detay

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