Öcalan'ın Yunanistan'a açtığı tazminat davasında mahkemenin kararı beklenecek

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 2008'de Yunanistan'a açtığı ve 22 Şubat 2016'ya ertelenen tazminat davasının bugün Atina'da görülen dava karar verilmek üzere ertelendi.

1998'de Suriye'den sınır dışı edildikten sonra 15 Şubat 1999'da Türkiye'ye getirilmesinden Yunanistan'ı sorumlu tutan Abdullah Öcalan, dava dilekçesinde Yunanistan Hükümeti'nin kendisine siyasi iltica hakkı tanınacağına dair vaatler verdiğini, ancak Türkiye'ye iade ettiğini ve sonunda ölüm cezasına çarptırılmasına neden olduğunu ileri sürmüştü.

DHA’nın haberine göre, Yunanistan Hükümeti adına davaya katılan avukatlar, dava dosyasının ellerine geç ulaşması nedeniyle inceleme yapamadıklarını ileri sürerek, duruşmanın ertelenmesini talep etmişlerdi.

22 Ocak 2016'da Atina'yı ziyaret eden HDP heyeti ve Öcalan'ın iki avukatı LAE Partisi'nin lideri Panayiotis Lafazanis ile görüştü ve 22 Şubat 2016'da Yunanistan İlk Derece İdare Mahkemesi'nde görülecek dava ile ilgili gelişmeler konusunda bilgilendirmişti.