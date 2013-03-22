Abdullah Öcalan'ın tarihi çağrısı gazete manşetlerinde nasıl yer aldı?

Diyarbakır'daki Nevruz kutlamalarında Abdullah Öcalan'ın "Artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun" çağrısı gazetelerde geniş yer buldu. Sözcü, Yurt, Aydınlık, Yeniçağ, Ortadoğu, Milli Gazete ve Milat gazeteleri, Abdullah Öcalan'ın mesajı için "bölünme" uyarısı yaptı.

İşte Öcalan'ın mesajı gazete manşetlerine böyle yer aldı:

Hürriyet: Silah devri bitti

Öcalan’ın çağrısı Diyarbakır’da okundu: “Artık silahlar sussun. Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir.”

Milliyet: Silahlara veda

Diyarbakır’da yüz binlerce kişi meydanda, Türkiye ise ekran başında Öcalan’ın mektubuna kilitlendi. Türkiçe ve Kürtçe okunan metinde Öcalan “Silahlar sussun siyaset konuşsun” dedi.

Sabah: PKK çekiliyor

Bugün yeni bir dönem başlıyor. Silahlı direniş sürecinden, demokratik siyasi sürece kapı açılıyor. Silahlar sussun, fikirler konuşsun noktasına geldik. Silah değil, siyaset öne çıkıyor.

Posta: Silahlara veda

Diyarbakır’da dün 1 milyon kişinin katıldığı Nevruz Bayramı’nda 14 yıldır İmralı’da hapis yatan PKK’nın başı Abdullah Öcalan’ın “Barış süreci” kapsamındaki mesajı okundu. Öcalan, “Artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun. Silahlı unsurlarımızın sınır dışına çekilme zamanı gelmiştir. Türkler ve Kürtler “İslam bayrağı” altında 1000 yıldır kardeşçe yaşamıştır” diyordu…

Habertürk: Barış zamanı

Diyarbakır’da barış ve kardeşlik havasında geçen Nevruz kutlamalarında İmralı’nın “Silahlar sussun” mesajı okundu. Öcalan, PKK’yı sınır ötesine çekilmeye çağırdı.

Zaman: PKK’ya ‘silah dönemi bitti’ çağrısı

Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan, merakla beklenen ‘silah bırakma’ mesajını Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında verdi. Mesajında, silahlı unsurların sınır dışına çekilmesi aşamasına gelindiğini söyledi, “Akan kan, Türk’üne, Kürt’üne, Laz’ına, Çerkez’ine bakmadan insandan, bu coğrafyanın bağrından akıyor. Silahlı direniş sürecinden demokratik siyaset sürecine kapı açılıyor. Artık “silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun noktasına geldik. Silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilme aşamasına gelinmiştir” dedi. Öcalan’ın çözüme yönelik mesajları, Nevruz alanını dolduran yüz binlerce katılımcı tarafından coşkuyla karşılandı.

Vatan: 35 bin candan sonra silahlara veda

Öcalan, 29 yıl sonra PKK için silahlı mücadele döneminin bittiğini ilan etti, örgütün sınır dışına çıkmasını istedi.

Taraf: İşte Türkiye baharı

Öcalan’ın tarihi mektubu Diyarbakır’da okundu. PKK’ya sınır dışına çekil çağrısı yapan Öcalan’ın vurgusu demokratik siyasetti. “Artık silahlar sussun, fikirler konuşsun noktasındayız” diye Öcalan, yeni bir Türkiye ve Ortadoğu’nun doğduğunu söyledi.

Radikal: Biji Türkiye

Öcalan hiçbir şart belirtmeden PKK’lılara “çekilin” dedi. Mektupta Türkiye Misak-ı Mili, Kurtuluş Savaşı vurguları güçlüydü.

Cumhuriyet: ‘Yeni döneme’ geçiş

Meclis’teki pazarlık öncesi hükümetle ortak dil kullanan Öcalan, PKK’lilere ‘sınır dışına çıkın’ dedi

Yeni Şafak: Silahlar sustu barış zamanı

Terörü bitirmek için başlatılan çözüm süreci en kritik aşamayı geçti. Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarında Öcalan’ın mektubuyla PKK’ya ateşkes çağrısı yapıldı: Artık siyaset dönemi. Silahlar sussun, sınır dışına çıkın.

Akşam Devletinin hizmetinde

14 yıl önce yakalandığı Kenya’dan getirilirken “Ülkemi severim, fırsat verirseniz Türkiye’ye çok iyi hizmet edeceğim” diyen Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı… İmralı Diyarbakır’daki Nevruz kutlamasında 5 sayfalık mesajla “bahar”ı ilan etti: Zaman çatışma değil, helalleşme zamanı. Silahlı unsurlar sınır ötesine çekilsin.

Star: Hayırlı Perşembe

İmralı, Nevruz’da “Silah bırakın, sınır dışına çıkın” mesajı verdi

Türkiye: İmralı’dan PKK’ya Nevruz mesajı: Silahlar sussun sınır dışına çıkın

Öcalan, “Silahlar sussun, fikirler konuşsun. Akan kan dursun” diyerek örgüte sınır dışına çekilme talimatı verdi.

Bugün: Öcalan’dan çekilin çağrısı

Diyarbakır tarihi Nevruz’a tanıklık etti. Öcalan, Kürtçe ve Türkçe okunan mesajında PKK’ya “çekilin” çağrısı yaptı. “Helalleşme zamanı” dedi.

BirGün: Öcalan’dan tarihi çağrı: Çekilin!

Diyarbakır’daki Newroz, Öcalan’ın mektubunun okunmasıyla tarihi bir kutlama oldu. Öcalan, mektubuyla “Artık silahların değil, siyasetin vaktidir” dedi ve PKK’ye sınır dışına çekilme çağrısı yaptı

Evrensel: …Ve yeni dönem

Abdullah Öcalan’ın mesajı Diyarkır’da 1,5 milyonu aşkın kişinin katıldığı Newroz’da açıklandı. Silahlı direnişten demokratik siyasete kapı açan yeni bir dönemin başladığını vurgulayan Öcalan, “Herkesin eşit, özgür ve kardeşçe yaşadığı demokratik bir Türkiye” çağrısı yaptı

Özgür Gündem: Öcalan Amed’den seslendi: Yeni bir dönem başladı

Ben çağrıma kulak veren milyonların şahitliğinde diyorum ki; artık yeni bir dönem başlıyor, silah değil, siyaset öne çıkıyor. Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bu mücadeleyi bırakma değil, daha farklı bir mücadeleyi başlatmadır. Selam olsun bu sürece güç verenlere!

Sol: Öcalan “çekilin” dedi

Dün Diyarbakır’da yapılan Newroz kutlamasına milyonun üzerinde kişi katıldı. Bütün Türkiye, Abdullah Öcalan’ın mitingde okunan mesajına odaklandı. Mesajı BDP milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Türkçe ve Kürtçe okudu.

Yeni Asır: Silahlar sussun… Çekilin

Diyarbakır’daki Nevruz kutlamasına Öcalan’ın mesajı damgasını vurdu. Silahlı direniş bittiğini ve yeni bir dönemin başladığı vurgulayan Öcalan, PKK güçlerine sınır dışına çekilme çağrısı yaptı

Yeni Akit: Silahları susturun sınır dışına çıkın

Artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun. Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir… Türklerle Kürtlerin bin yıla yakın İslam bayrağımı altındaki ortak yaşamları kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanmaktadır. Etnik ve tek uluslu coğrafyalar oluşturmak, bizim aslımızı ve özümüzü inkar eden modernitenin hedeflediği insanlık dışı bir imalattır

Yeni Asya: Apo: Artık silah değil, siyaset

Abdullah Öcalan, “Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir dedi. Diyarbakır’daki Nevruz kutlamaları sırasında cezaevinden gönderdiği mektubu okunan Öcalan, “Bu mücadeleyi bırakma değil, daha farklı bir mücadeleyi başlatmadır” ifadesini kullandı

Şok: Silahlar sussun siyaset öne çıksın

Nevruz’a Öcalan’ın “Silahlı güçlerimiz sınır dışına çekilsin” sözleri damga vurdu

Azadiya Welat: Manîfestoya Azadiyê *Özgürlük manifestosu

Sözcü: İktidar iftiharla sunar: Apo ve PKK şov!

Açılımla yüz bulan terör örgütü, Diyarbakır’daki Nevruz kutlamasını gövde gösterinse çevirdi. Binlerce PKK paçavrası ve Apo posteri açıldı. Bir tane bile Türk bayrağı yoktu… “Barış süreci” dedikleri bu mu? Tayyip “gelişmeler olumlu” diyor. Ona da soruyoruz. “Tek devlet, tek millet, tek bayrak” bu mu?

Yurt: AKP-PKK uzlaşması tamam gibi

Öcalan’ın merakla beklenen Nevruz mesajı Diyarbakır’da okundu. Öcalan, PKK’ya “Sınır ötesine geçin” çağrısı yaptı.

Aydınlık: Kürt ateşe sürülüyor, ay-yıldız kuşatılıyor

Başbakan’ın “Diyarbakır’ı BOP’un merkezi yapma” rüyası Nevruz’da prova edildi. Öcalan’ın mesajından “Kürtleri savaşa sürme” çıktı. Anakara’da ise polis Türk bayraklı yurtseverleri kuşattı

Güneş: Apo helallik istedi

Kürdistan hayali ile oluk gibi kan akıtan PKK’nın başı, şimdi “helalleşme zamanı” diyor

Ortadoğu: Arap baharından AKP-PKK baharına

Türk bayrağı yerine PKK paçavralarını astılar. Devleti yerle bir edip bebek katiline sarıldırlar. Ayrı bir millet olduklarını ilan edip, “savaşa hazırız” diye meydan okuyup vatanı bölme provası yaptılar

Takvim: Yolun sonu

Teröristbaşı Öcalan mektup yazdı. “Silahlar sussun fikirler konuşsun” dedi. Misak-ı Milli’yi örnek gösterip, “Türk-Kürt kardeş. Kurtuluş Savaşı’nın türevini yaşıyoruz” vurgusu yaptı

Yeniçağ: Zaferle bitirdiler

Türkiye’nin “ulus devlet” yapısını hedef alan iktidarın işbirliği yaptığı terör örgütü yandaşları başkent olarak ilan ettikleri Diyarbakır’da zafer bayramını kutladı. Bebek katili olan liderleri Apo’nın mesajıyla coştu

Milli Gazete: Pazarlık molası

Günlerdir tüm Türkiye’nin dikkati dünkü Nevruz kutlamalarına çekilmişti. Kutlamalarda okunan Öcalan’ın mesajında “PKK’ya sınır dışına çıkın” talimatıyla “pazarlık molası” vurgusu yapılırken en önemli mesaj ise, “Bu bir son değil, yeni bir sürecin başlangıcıdır” ifadelerinde gizliydi. İktidar kanadının sıkça dile getirdiği, “Asla pazarlık yapmayız” sözleri ise Öcalan’ın açıklamalarında sonra bir kez daha yalanlanmış oldu.

Milat: Lozan çöktü

Ülkemizi Misak-ı Mili idealinden ve Kurtuluş Savaşı ruhundan koparan Lozan Antlaşması dün itibariyle hükmünü yitirdi. Türkiye artık “Ne Mutlu Türkiyeliyim” diyenlerin ülkesi