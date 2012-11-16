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Abdullah Öcalan için yeni bir koster tahsis edildi

Ulaştırma Bakanlığı, İmralı’ya her hava şartında gidip gelebilecek yeni bir tekne tahsis etti

16 Kasım 2012 11:18

Ulaştırma Bakanlığı, Abdullah Öcalan'ın yakınlarının ve avukatlarının kullanabileceği, devamlı arızalanan koster yerine, her hava şartında kullanılabilecek yeni bir tekne tahsis etti.

Adalet Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan İmralı’ya koster uygulamasını "hizmet alımı" yöntemiyle Ulaştırma Bakanlığı’na devretti.

Ulaştırma Bakanlığı, İmralı’ya her hava şartında gidip gelebilecek yeni bir tekne tahsis etti. Bu tekneden Adalet Bakanlığı personeliyle birlikte, adaya gitmelerine izin verilmesi halinde Öcalan’ın avukatları da yararlanabilecek.

Önder Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre; Adalet Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili şunları kaydetti:

"Ulaştırma Bakanlığı ile İmralı’ya geliş gidişler için bir hizmet alımı anlaşması yaptık. Bizim orada hükümlüler dışında askerlerimiz, infaz koruma memurlarımız, sağlık personelimiz bir çok personelimiz var. Onları günlük ve haftalık olarak getirip götürüyoruz. Bu geliş gidişler mecburen yapılmak zorunda. Ancak zor hava koşulları ile teknik bir arıza sözkonusu olduğunda bu hizmetin yerine getirilmesinde sorun yaşanıyor. Bugüne kadar bu işi Adalet Bakanlığı kendi imkanlarıyla yapıyordu. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı’ndan hizmet alımı yapacağız. Adalet Bakanlığı’nın görevi personel getirip götürmek değil. Ulaşım araçları bozuluyor, bunların bakım onarımı var. Bunlardan bakanlık ne anlar? Bu işi artık Ulaştırma Bakanlığı’nın ilgili biriminin yapmasını daha uygun bulduk."

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