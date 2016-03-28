Abdullah Öcalan'ın Halfeti'deki doğum günü kutlamalarına yasak

Şanlıurfa Valiliği, 4 Nisan'ın PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 67'nci doğum günü olması nedeniyle, kent merkezi ve ilçelerde 1 ile 6 Nisan tarihleri arasında her türlü etkinliğin yasaklandığını duyurdu.

Tutuklu ve Hükümlü Aileler Federasyonu ile HDP ve DBP'nin oluşturduğu tertip komitesi, 4 Nisan günü Öcalan'ın doğum yeri olan Halfeti'de 67'nci yaş gününü kutlamak için hazırlık başlattı. Geçmiş yıllarda olaylı geçen ancak son yıllarda izin verilen Öcalan'ın doğum günü için hazırlıklara başlanırken, bugün Şanlıurfa Valiliği yaptığı açıklama ile kentte her türlü etkinliğin 1- 6 Nisan günleri arasında yasakladı.

DHA’dan Ali Leylak’ın haberine göre, Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesine ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci maddesine istinaden 01-02-03-04-05-06 Nisan 2016 tarihlerinde yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler Şanlıurfa İl merkezi ve ilçelerinde yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."