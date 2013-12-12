Abdullah Öcalan'dan Nelson Mandela'nın cenazesine 'Kürdistan' yazılı çiçek

Abdullah Öcalan, Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'nın cenaze töreninde katafalkına konulması için üzerinde Kürdistan yazan bir çiçek gönderdi.

95 yaşında hayatını kaybeden Nelson Mandela’nın önceki gün yapılan resmi anma töreninin ardından dün sabah ülkenin yönetsel başkenti Pretoria’daki hükümet binasında ziyarete açıldı.

Mandela için yapılan anma törenine onlarca devlet veya hükümet başkanı katılırken, törende Türkiye’yi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay temsil etti.

Mandela’nın cenaze törenine gönderilen çiçeklerden birinin Abdullah Öcalan’a ait olması ise dikkat çekti.

Sosyal medyada, Öcalan tarafından Mandela'nın katafalkı için gönderildiği belirtilen çiçeklerin fotoğrafları paylaşıldı.

CNN International'da yaptığı programlarla tanınan ünlü haberci Christiane Amanpour, bu fotoğraflardan birini paylaşarak, "Mandela'yı parmaklıklar ardından andı. Kürt lider Abdullah Öcalan'ın katafalk için gönderdiği bu çiçekleri gördüm" diye tweet attı.

Mandela'nın naaşı, hükümet binasında kaldığı her günün akşamında tekrar askeri hastaneye götürülecek. 95 yaşında yaşamını yitiren efsanevi liderin naaşı cumartesi günü doğduğu şehir olan Kunu'ya götürülecek, ertesi gün de defnedilecek.

Öcalan: Yakalanmasaydım, yanına gidecektim

Abdullah Öcalan, Özgür Gündem gazetesi aracılığıyla, dün Nelson Mandela için başsağlığı mesajı yayınlamıştı.

Öcalan, başsağlığı mesajında “Uluslararası komplo öncesinde tecrübelerine başvurmak için yola koyulmuş olduğum Mandela, benim ve Kürt halkının, dünyanın tüm meydanlarında ve dağlarında zalim iktidarlara inat gülümseyen o büyük çoğunluğun, bizim büyük ailemizin bir parçası olarak yaşamaya devam edecektir. Kendisiyle birbirimize gönülden bir bağlılığımız vardı. Bu bağlılık çerçevesinde kendisinin Kürt halkına olan duyarlılığı ve bağlılığı bizim de kalbimizde ona karşı bağlılık ve saygı olarak karşılık buldu. Afrika halklarını aydınlatan, parlayan bir yıldızdı. Biz de o parlayan yıldızın Ortadoğu halkları üzerinde parlamasını sağlayacağız.

Büyük ailemizin başı eğilmesin. Çünkü en baş eğmeyenlerimizden, en bilgelerimizden birini uğurlamış bulunuyoruz. Güney Afrika halkına ve Mandela’yı kendilerine yoldaş gören tüm ezilenlere dostça selamlarla. Umuyoruz ki hepimiz, özgür ülkelerin özgür yurttaşları olarak yaşayacak ve böyle öleceğiz. Onur ve barış içinde, tıpkı Mandela gibi..." demişti.