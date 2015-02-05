Abdullah Öcalan'dan HDP'nin seçime parti olarak girme kararına destek

Abdullah Öcalan, İmralı heyetiyle dünkü görüşmesinde, HDP’nin genel seçimlere parti olarak girme kararını desteklediğini bildirdi.



Al Jazeera Türk’ün haberine göre, HDP’nin seçime parti olarak girme kararı, İmralı heyetinin 4 Şubat’taki Öcalan’la görüşmesinde gündeme geldi. PKK lideri heyete, HDP’nin parti olarak seçime girme kararını desteklediğini açıkladı.

Öcalan, yüzde 10 seçim barajıyla ilgili heyete şu görüşü aktardı:

“Bütün toplumsal muhalefet alanlarını ve onların temsiliyetlerini gözettiğiniz zaman yüzde 10 değil çok daha fazlasını almak mümkündür."

Heyette ilk kez Ceylan Bağrıyanık da yer aldı

Çözüm süreci görüşmelerinde hükümet, Öcalan ve Kandil'le görüşmeleri yürüten İmralı heyetinde ilk kez Demokratik Özgür Kadın Hareketi'nden Ceylan Bağrıyanık da yer aldı.



4 Şubat’taki görüşmeye HDP'nin grup başkanvekilleri Pervin Buldan, İdris Baluken, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve DTK Eşbaşkanı Hatip Dicle de yer aldı. Böylece heyet, çözüm sürecinin başından bu yana İmralı'yı ziyaret eden en kalabalık heyet oldu.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 7 Haziran 2015 seçimlerine bağımsız adaylar yerine, parti çatısı altında girme kararını Eşbaşkan Selahattin Demirtaş “81 ilde, 550 milletvekili adayı göstererek, seçimlere gireceğiz” sözleriyle duyurmuştu. Kamuoyunda, HDP’nin yüzde 10 seçim barajı nedeniyle risk aldığı, hatta kararını yeniden gözden geçireceği iddiaları tartışılıyordu.