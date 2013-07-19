Öcalan, PKK'dan çekilmeyi hızlandırmasını istedi

Helin Alp

BDP, çözüm süreci kapsamında İmralı’ya gönderilecek 9. heyet için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. İmralı'ya gidecek BDP heyetinde Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Eş Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın yer alacağı konuşuluyor. Kulislerde, heyetin Pazar günü İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşmesi bekleniyor.

Kandil'e iki mektup

BDP heyeti son olarak 24 Haziran'da İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la yaklaşık iki buçuk saat görüşmüştü. Heyetin, İmralı'dan dönmesinin ardından, Öcalan'ın Kandil'e iletilmesi için bir değil, iki mektup yazdığı öğrenildi. Öcalan'ın, PKK -KCK yönetimine yazdığı mektup, sekiz sayfadan oluşurken, üç sayfadan oluşan ikinci mektubu da kadın örgütü Koma Jinen Bilind ( KJB) için yazdığı konuşuluyor. Öcalan'ın kaleme aldığı iki mektup hükümet yetkilileri tarafından BDP yönetimine ulaştırılmış; mektuplar, geçen hafta BDP Eş Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken tarafından Kandil'e götürülmüştü.

Öcalan'dan örgüte: Geri çekilmeyi hızlandırın

Kulislerde, Abdullah Öcalan'ın PKK-KCK yönetimine yazdığı mektupta çözüm sürecinin ikinci aşamasını değerlendirdiği ve örgütün geri çekilme konusunda hızlı hareket etmesini istediği konuşuluyor.

'Tutarlı politika izlenmeli'

Edinilen bilgiye göre, Öcalan'ın KCK yönetimine yazdığı mektupta Turgut Özal'dan beri başlatılan barış girişimlerini ele aldığı ve örgütü olası provokasyonlar konusunda dikkatli olunması yönünde de uyardığı öğrenildi. Kulislerde, Öcalan'ın aynı zamanda çözüm süreci konusunda tutarlı bir politika izlenmesinin de altını çizdiği belirtiliyor.

'Çözüm Komisyonu önemli'

Öcalan'ın çözüm komisyonun süreç açısından çok önemli olduğunu vurguladığı belirtiliyor. Öcalan'ın, Meclis'in tatile girmesi durumunda çözüm komisyonun çalışmalarına devam etmesinin ikinci aşamada atılacak adımları hızlandırabileceğini, bunun içinde komisyon içinde oluşturulacak hakikatleri araştırma komisyonu, demokratik siyaset komisyonu, hukuk ve kadın komisyonu gibi farklı komisyonlar önerdiği konuşuluyor.

İmralı'ya 9'ncu defa gitmek için Adalet Bakanlığı'ndan cevap bekleyen BDP heyetinin Kandil'in mektubunu Öcalan'a iletmesi bekleniyor.