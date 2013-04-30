Abdullah Öcalan'dan 1 Mayıs mesajı

PKK lideri Abdullah Öcalan, İsviçre’nin Zürih kentinde kutlanacak 1 Mayıs mitingine İmralı Cezaevi'nden el yazısıyla bir mesaj gönderdi. "Kürt halkının eşitlik ve barış mücadelesine verdiğiniz selama cevabımız, coğrafyamızda eşitlikçi, demokratik bir modernitenin elitlerin elinden kurtarılarak yeniden kurulması olacaktır" diyen Öcalan, "Mevcut durumum gereği bugün aranızda olamamam, herhangi bir Kürt'ün isyanının, emekten yana tavrını koymuş tüm siyasi hareketlerin ve emekçi kitlelerin biraradalığının zorunluluğunun işaretidir" ifadesini kullandı. Öcalan, mesajını "Kıyımların, kırımların, kapitalizmin, ulus devlet köhnemişliğinin tarihini kökünden değiştirmeye ve tarihi yeniden yazmaya gönüllü olan sizleri 1 Mayıs’ın direnişçi ruhuyla selamlıyorum” diyerek sonlandırdı.

Fırat Haber Ajansı'na göre, Yeni Özgür Politika gazetesinin yayımladığı Öcalan’ın mesajı şöyle:

"Ayağa kalkanların, onurları için mücadele edenlerin, şehirlerde meydanları dolduranların ortaklaştığı bir nokta vardır: Umut. Bugüne dek kapitalizmin modernist dayatmacılığı da bizi en çok umut eden yanımızdan vurmayı hedefledi. Bir halk için umut, asla kendisinden uzakta araması gereken bir şey olmamıştır. Halkımızın sınırları çoktan aşmış direnişinde de, Meksika'dan Tahrir'e dünyanın diğer direnişlerinde de ortak nokta halkın umudu kendisinde bulmasıdır. Bugün, bu 1 Mayıs'ta verilmesi gereken en önemli mesaj belki de dünya halklarının barış ve onuru bir arada yaşaması için onlara güvenmemizdir. Çünkü geçmişin ve bugünün tecrübesi hepimize öğretmiştir ki, devletçi, elitist topluluklar bu dünyanın azınlığıyken çoğunlukta olan biz isyanın parçalarını sözümüzde ve eylemimizde taşırız."

'Selamınıza yanıtımız demokratik modernitenin yeniden kurulması olacak'

"Örgütleriniz üzerinden, dünya üzerinde Kürt halkının eşitlik ve barış mücadelesine verdiğiniz bu selama cevabımız, coğrafyamızda eşitlikçi, demokratik bir modernitenin elitlerin elinden kurtarılarak yeniden kurulması olacaktır. Tarihin her döneminde olduğu üzere, dünyanın tüm kıtalarında, tüm ülkelerinde emekçilere vurulan her darbe, geri kalan hepimizi aynı şiddetle yaralamaktadır. Uzun soluklu politik mücadelemiz, bir halkın kendi kaderini ortak aklı ve emeğiyle nasıl değiştirebileceğinin en açık göstergesidir."

'Aranızda olamamam, Kürtlerin ve emekçilerin

bir aradalığının zorundalığına işaret'

"Mevcut durumum gereği bugün aranızda olamamam, herhangi bir Kürt'ün isyanının sizinkinden ayrı olmasının değil, tam tersine, dünyadaki emekten yana tavrını koymuş tüm siyasi hareketlerin ve emekçi kitlelerin bir aradalığının zorunluluğunun işaretidir. Kapitalizmin, ulus devletin, kırımların tarihinin sonuna doğru yürümenin en onurlu yöntemi bu biraradalığımızın, bu düşünsel ortaklaşmanın geniş alanlara daha özgürce biçimde taşınmasıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinden çalışma koşullarına, göçmen haklarından işsizliğe, ırkçılıktan taşerona tüm mücadele alanlarında gidecek uzun yollar olduğunu hatırlatıyor, kıyımların, kırımların, kapitalizmin, ulus devlet köhnemişliğinin tarihini kökünden değiştirmeye ve tarihi yeniden yazmaya gönüllü olan sizleri 1 Mayıs'ın direnişçi ruhuyla selamlıyorum."