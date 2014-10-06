Abdullah Öcalan, ablasının cenazesine katılabilecek mi?

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 75 yaşındaki Havva Keser, yüksek tansiyon, şeker ve beyin kanaması teşhisiyle yaklaşık bir aydır hastanede tedavi görüyordu. Keser, bugün yaşamını yitirdi. Ancak kardeşi Öcalan cenazesine katılamayacak. Çünkü, mevzuata göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar hariç yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunanlar da dahil olmak üzere tehlikeli olmayan hükümlülerle tutuklulara, yakınlarının cenazelerine katılmaları için iki güne kadar izin verilebiliyor. Ancak, yüksek güvenlikli F tipi cezaevi statüsündeki İmralı Cezaevi’nde kalan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis mahkumu Öcalan kapsam dışında kalıyor. Adalet Bakanlığı kaynakları Öcalan’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olduğu için cenaze nedeniyle mazeret izni verilmesinin mümkün olmadığını bildirdiler.

Hilmioğlu düzenlemesi

Oya Armutçu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, iki yıl önce Ergenekon davasından o dönemde tutuklu yargılanan Malatya İnönü Üniversitesi’nin eski Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu’nun, trafik kazasında yaşamını yitiren oğlu Emir Hilmioğlu’nun cenazesine katılmak üzere geldiği Ankara’da geceyi evinde değil Sincan Cezaevi’nde geçirmesi, vicdanlarda büyük rahatsızlık yaratmıştı. Kanser hastası da olan Prof. Dr. Hilmioğlu’nun, acısını ailesiyle birlikte paylaşamadan tek başına cezaevinde kalması ceza infaz sisteminin ve cenaze izninin yeniden sorgulanmasına yol açmıştı. Dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin de sistem değişikliği yapacağını açıklamıştı. Tutuklulara ailelerinin evinde kalma imkanı da tanınmıştı.

İşte o yönetmelik

Hilmioğlu düzenlemesi olarak bilinen bu yönetmelik Adalet ve İçişleri Bakanlıkları’nca hazırlanmıştı ve 28 Haziran 2013’te Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmişti. Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelikte, ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklularınyakınlarının ölümü veya yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalığı halinde kullanacakları mazeret iznine ilişkin usul ve esasları düzenlenmişti. Buna göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunanlar da dahil olmak üzere, güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tehlikeli olmayan hükümlülere, ikinci derece dahil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü halinde, cumhuriyet başsavcısının onayıyla yol süresi dışında iki güne kadar cenazeye katılması amacıyla izin verilebilecek. Mazeret izni sırasında gece konaklaması gerekenler; kendisine veya eşine ait evde kalabileceği gibi, kendisinin veya eşinin annesine, babasına, kardeşine, çocuğuna, torununa, büyükbabasına veya büyükannesine ait evde, güvenli görülen başka bir yerde ya da gidilen yerde bulunan kapalı ceza infaz kurumunda kalabilecekler.

İşte o madde

Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca hazırlanan "Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmeliğin" 5. maddesi şöyle :

Cenazeye katılma izni

Madde 5 – (1) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar hariç, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunanlar da dâhil olmak üzere, güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tehlikeli olmayan hükümlülere; ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü hâlinde, Cumhuriyet başsavcısının onayıyla yol süresi hariç iki güne kadar cenazeye katılması amacıyla izin verilebilir.

(2) Soruşturmanın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tutuklulara; ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü hâlinde, soruşturma evresinde soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde ilgili hâkim veya mahkeme tarafından yol süresi hariç iki güne kadar cenazeye katılması amacıyla izin verilebilir.

(3) Hükümlü ve tutukluların, izin sırasında gece konakladıkları ev, ceza infaz kurumu veya diğer yerlerde geçirdikleri tüm süreler izin süresine dâhildir.

(4) 20/3/2006 tarihli ve 2006/10218 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 138 inci maddesinin altıncı fıkrası çerçevesinde, bu maddeye göre izin verilen hükümlü ve tutuklulardan;

a) Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunanlar dış güvenlik görevlisi refakatinde,

b) Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde bulunanlar ise refakatsiz izne gönderilir.