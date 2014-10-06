Abdullah Öcalan’ın ablası hayatını kaybetti

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 75 yaşındaki ablası Havva Keser Adana’da yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ANF’de yer alan habere göre, Öcalan'ın ablası Havva Keser yüksek tansiyon, şeker ve beyin kanaması teşhisiyle yaklaşık bir aydır tedavi görüyordu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Demokratik Bölgeler Partisi kaynakları, Havva Keser'in nerede toprağa verileceğine bu sabah İmralı'ya bayram ziyaretine giden Mehmet Öcalan'ın ağabeyi Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşmede karar verileceğini belirtti.

Havva Keser'in oğlu Osman Keser, cenaze töreniyle ilgili dayısı Abdullah Öcalan'ın kararını beklediklerini söyledi. Osman Keser, "Abdullah Öcalan'ın cenazeye katılması en doğal hakkıdır. Ancak bu konuda bizim bir bilgimiz yok. Buna devlet, kendisi ve avukatları karar verecek" dedi.