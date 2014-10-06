T24 LogoT24 Logo
Gündem

Abdullah Öcalan’ın ablası hayatını kaybetti

Ablasını kaybeden Abdullah Öcalan, cenaze törenine katılacak mı?

06 Ekim 2014 14:04

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 75 yaşındaki ablası Havva Keser Adana’da yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

ANF’de yer alan habere göre, Öcalan'ın ablası Havva Keser yüksek tansiyon, şeker ve beyin kanaması teşhisiyle yaklaşık bir aydır tedavi görüyordu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Demokratik Bölgeler Partisi kaynakları, Havva Keser'in nerede toprağa verileceğine bu sabah İmralı'ya bayram ziyaretine giden Mehmet Öcalan'ın ağabeyi Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşmede karar verileceğini belirtti.

Havva Keser'in oğlu Osman Keser, cenaze töreniyle ilgili dayısı Abdullah Öcalan'ın kararını beklediklerini söyledi. Osman Keser, "Abdullah Öcalan'ın cenazeye katılması en doğal hakkıdır. Ancak bu konuda bizim bir bilgimiz yok. Buna devlet, kendisi ve avukatları karar verecek" dedi.

 

ETİKETLER

abdullah öcalanablasıhavva keseröldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24