Öcalan: Çözüm için konumumun stratejik olarak el alınması zorunlu

Abdullah Öcalan ile İmralı Adası'nda yaklaşık 4 saat görüşen BDP heyetinin dönmesinin ardından partiden yazılı bir açıklama yapıldı. Öcalan mesajında, devlet heyeti ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Sürecin kendileri açısından devam ettiğini belirten Öcalan’ın mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Devlet heyetiyle yaptığımız toplantı ve görüşmeler sürmektedir. Bizim açımızdan süreç bu yönüyle devam etmektedir. Bu aşamaya kadar benim konumuma araçsal bir değer biçilmesini anlamlandırdım, ancak bundan sonra benim konumumun araçsal olmaktan çıkıp stratejik bir konuma evrilmesi gerekmektedir.

Türkiye ’nin iç sorunlarına da, bölgede Suriye başta olmak üzere yaşanan sorunlara da çözüm noktasında katkı sunabilmem için konumumun stratejik olarak ele alınması zorunludur.

Sürecin ilerlemesi için 'Demokratikleşme paketi'

Hükümetin de demokratikleşme konusunda katılımcı bir yöntemle hazırlanacak demokratikleşme paketleriyle pratik adımlar atması, sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için gereklidir diye düşünüyorum.

Bana ulaşan selamlara karşılık herkese ve özellikle de cezaevlerinde bulunan bütün arkadaşlarıma sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Kamuoyuna saygılarımı sunuyorum.”