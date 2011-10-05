Abdullah Öcalan ilk ifadesinde ne dedi?

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'Apo Türk bayrağını öptü' 'Apo Türk bayrağını öptü'

'Yüzbaşı Atilla'yı öldürün'

'O anda hepimiz koptuk'



Milliyet gazetesinde yayımlanan haberde kitaptan şu bölümler aktarıldı:"Sorgunun ikinci günü mülakata başlamadan önce Apo, 'Benim söylediklerime söz verdiğim hususlara inanıyor musunuz?' diye sordu. Ben cevap vermeyince kalktı ve arkasındaki duvara asılı Türk bayrağını öptü. 'Bana inanın, bu oyunu hep birlikte bozalım' dedi.""Turgut Özal'ı çok sevdiğini ve takdir ettiğini, Necmettin Erbakan'ı da beğendiğini dile getiriyordu. Ama açıkça görülüyordu ki nefret ettiği bir tek isim vardı: Tansu Çiller... Çiller'den söz ederken yüzündeki damarlar adeta şişiyordu. Neden sadece Çiller'den nefret ettiğini sorduğumda 'Onunla uzlaşmak mümkün değildi, bize çok zarar verdi' dedi."Kitaba göre; Uğur, 1993-94'te Mardin'de Yüzbaşı olarak görev yaparken, Öcalan'a "Buradaki yüzbaşı bize çok zarar veriyor" ifadesi yer alan bir rapor gönderildi. Öcalan da, o yüzbaşının ortadan kaldırılması talimatını verdi. Ancak örgüt yüzbaşıyı öldürmeyi beceremedi. Bunun üzerine Öcalan, Kızıltepe'nin de içerisinde bulunduğu GAP eyaletini lağvetti. Uğur, Öcalan'ın 5 yıl önce öldürülmesi için talimat verdiği bu yüzbaşının kendisi olduğunu ancak Öcalan'ın bunu bilmediğini anlattı. Uğur'un anlatımına göre, Öcalan Murat Karayılan'la ilgili olarak da şunları söylüyor: "Eski kaçakçıdır. Becerekliliği hudutlardaki mayınları bulup sökmektir. Halkla ilişkileri iyidir. Ama köylü özellikleri hakimdir. Bana çok bağlıdır."Uğur, Öcalan'la yaşadıkları ilginç bir anıyı da şöyle anlattı: "Sorgunun son gününde çay molası vermiştik. Odadaki pilli radyoyu açtık. Barış Manço şarkı söylüyordu. Çayları getiren arkadaşımız radyoda Barış Manço'nun sesini duyunca, 'Yazık oldu, iyi sanatçıydı, kaybettik' dedi. Evet anlamında başımı sallamıştım ki Apo bir müddet yüzüme baktıktan sonra suratı asıldı ve 'Öldüğüne çok üzüldüm, peki kim öldürmüş diye soruverdi. Tabiri caizse o anda hepimiz koptuk."