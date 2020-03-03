Abdullah Öcalan ailesiyle görüştü

En son 7 Ağustos tarihinde avukatlarıyla görüşen PKK lideri Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştü.

İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde bulunan Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan ve İmralı’da hükümlü bulunan Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş’ın aileleri İmralı'ya giderek görüşme yaptı.

Öcalan'ın yargılanma sürecinde kurulan Asrın Hukuk Bürosu da konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptıkları paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İmralı Adası’nda tutulan müvekkillerimiz Sn. Abdullah Öcalan, Sn. Ömer Hayri Konar ve Sn. Veysi Aktaş’ın aileleri bugün aile ziyareti kapsamında müvekkillerimizle görüşme gerçekleştirmişlerdir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."