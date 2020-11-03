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Ekonomi

Abdullah Kiğılı: Perakendenin tamamı borç yapılandırması içinde; bu yılki ciro kaybımız yüzde 40-60 arasında

03 Kasım 2020 16:30

Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı perakende sektörünün tamamının borç yapılandırılmasının içinde olduğunu söyledi.

BloombergHT’nin haberine göre Kiğılı “Hepimiz borç yapılandırmasının içine girdik” dedi. Kiğılı ayrıca birçok markanın bu yıl ciro kaybının da yüzde 40 ile yüzde 60 civarında olacağını söyledi.

Abdullah Kiğılı sektörün ayakta kalmak için borç yapılandırmasına girmek mecburiyetinde olduğunu belirtti. Kiğılı dolardaki aylık artışın maliyetleri etkilemesinin kaçınılmaz olduğunu, Avrupa’da artan salgın önlemlerinin de sektör için risk oluşturduğunu anlattı.

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