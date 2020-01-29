Abdullah Kiğılı: İçinde bulunduğumuzdan daha büyük kriz görmedik

Erkek giyim mağazaları Kiğılı'nın sahibi Abdullah Kiğılı, perakendecilik sektörünün durumuna ilişkin açıklamalar yaptı. Kiğılı, sektörün en zor dönemine girildiğini vurgulayarak Türkiye'de artık AVM açılmaması gerektiğini söyledi. Kiğılı, "Bugün içinde bulunduğumuzdan daha büyük kriz görmedik" ifadelerini kullandı.

Ekonomist Online'a konuşan Sibel Atik'e konuşan Kiğılı, perakendecilik sektöründe dijitalleşmeyle birlikte dönüşümün kaçınılmaz olduğunu söyledi. Sektörün son zamanların en zor durumunda olduğunu söyleyen Kiğılı, Türkiye'de artık AVM açılmaması gerektiğini söyledi. Kiğılı, "AVM’lerin her yıl yüzde 5 ile 10’unun eleneceğini düşünüyorum. İyi iş yapan 50 AVM haricindeki 450 AVM’nin işi gerçekten zor." dedi.

"Bugün içinde bulunduğumuzdan daha büyük kriz görmedik" diyen Kiğılı, perakende sektörünün geleceğinin yurt dışına açılmak ve e-ticarete başlamaya bağlı olduğunu söyledi.

Kiğılı, içinden geçilen sürecin yaşanan en büyük kriz olduğunu vurguladı. Kiğılı'nın açıklamaları şu şekilde; “Sektörde 54’üncü yılımı yaşıyorum. Benimle beraber sektörde 3 kişiyiz. Birincisi Osman Boyner, ikincisi Mavi’nin kurucusu Sait Akarlılar, üçüncüsü de benim. Sektörde bizden daha yaşlı kimse yok. Bu zamana kadar görüp görebileceğimiz bana göre en büyük krizi yaşıyoruz. Bundan daha büyük kriz görmedik”