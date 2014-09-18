Abdullah Kiğılı Fenerbahçe'ye dönmüyor

Fenerium'daki uygulamalarına karışıldığı için buradaki görevinden istifa eden ve kısa bir süre sonra yönetim kurulundaki ' Başkan Vekilliği' görevinden de ayrılan Abdullah Kiğılı, yeniden aynı göreve dönmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberine göre; gazetelerde yer alan, 'Geri dönüyor' şeklindeki haberleri 'yönlendirilirmiş ve kasıtlı' bulduğunu açıklayan Kiğılı, "Kararım kesindir, dönme gibi bir eğilimim yok. Resmen 'geri dön' diyen de yok. Kaldı ki Fenerium'da ve kulüpte yaptıklarımız ortada. Bu süreçte tek bir teşekkür edilmemesi de üzücü" dedi.