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ABDULLAH GÜL'ÜN SANDIĞINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRİNCİ ÇIKTI

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA 11

24 Haziran 2018 22:30

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu\'nda oy kullandığı sandıkta Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 187 oy alırken, CHP\'nin adayı Muharrem İnce\'ye 107 oy çıktı.  
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Beykoz Şehit İsmail Kefal İlkokulu\'ndaki 1134 nolu sandıkta kullanmıştı. Sayımı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu şu şekilde:
Recep Tayyip Erdoğan: 187, Muharrem İnce: 107, Meral Akşener: 25, Temel Karamollaoğlu: 8, Selahattin Demirtaş: 1, 3 geçersiz ve 1 oy ise boş 

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