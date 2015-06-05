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Abdullah Gül'ün kardeşi 'vergi incelemesi' iddialarını reddetti

Macit Gül, 'Basında yer alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır' dedi

05 Haziran 2015 19:20

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kardeşi Macit Gül, şirketlerine vergi incelemesi başlatıldığı iddialarını reddetti. Rutin işlemlerin dışında herhangi bir vergi incelemesinin söz konusu olmadığını söyleyen Macit Gül, "Basında yer alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Meydan Gazetesi yazarı Abdullah Kılıç, bugünkü köşe yazısında Abdullah Gül'ün kardeşine vergi incelemesi yapılmasıyla ilgili olarak, "Kardeşinin şirketlerine ‘bayram değil, seyran değil’ken yapılan incelemeler… Açık konuşayım: Bana, rutin bir inceleme gibi gelmiyor!” ifadelerine yer vermişti.

İddialarla ilgili açıklama yapan Macit Gül, şunları söyledi:

"Firmamıza yönelik vergi incelemesi başlatıldığı yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Basında yer alan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Devlet kurumlarının rutin denetimleri normal periyot içinde olur. Firmalarımızda rutin harici hiçbir vergi incelemesi söz konusu değildir."

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