Abdullah Gül'ün kardeşine vergi incelemesi mi başlatıldı?

Meydan Gazetesi yazarı Abdullah Kılıç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kardeşine vergi incelemesi yapıldığını yazdı. Kılıç, yazısında “Kardeşinin şirketlerine ‘bayram değil, seyran değil’ken yapılan incelemeler… Açık konuşayım: Bana, rutin bir inceleme gibi gelmiyor!” ifadelerine yer verdi.

Kılıç’ın Meydan gazetesinin bugünkü (5 Haziran 2015) nüshasında "Gül'ün kardeşine vergi denetimi" başlığıyla yayımlanan, yazısının ilgili bölümü şöyle:

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kardeşi Macit Gül’ün şirketlerine vergi müfettişleri dadanmış!

“Ne var bunda rutin bir inceleme” diyebilirsiniz?

Haklısınız…

Normal bir ülkede yaşasak haber değeri bile olmayan bir bilgi!

Hatta kurduğu partinin iktidar olduğu eski bir cumhurbaşkanının kardeşinin işletmelerinin denetlenmesi herkesi mutlu eder…

“Bravo” der geçeriz!

Ancak hukukun, kanunun sadece tabelasının olduğu bizim gibi ülkelerde hiç de normal bir durum değil bu…

Günümüzün meşhur deyişiyle zamanlaması da çok manidar!

Hem de Abdullah Gül ismi üzerinden çeşitli siyasal spekülasyonlar yapıldığı bir dönemde…

Tam da Ankara kulislerinde Gül’ün yeni bir siyasi oluşum içerisinde olduğu konuşulurken...

Doğru mu değil mi? Bilemiyorum.

Gerçi Gül de bu tür iddiaları sürekli yalanlıyor.

Ama gönlünden geçenleri de az çok tahmin edebiliyorum…

Gül’ün kırgınlıkları da herkesçe malum!

Ama konumuz Gül’ün siyasete dönüp dönmeyeceği değil…

Kardeşinin şirketlerine ‘bayram değil, seyran değil’ken yapılan incelemeler…

Açık konuşayım: Bana, rutin bir inceleme gibi gelmiyor!