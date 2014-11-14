Abdullah Gül'ün eski danışmanı: AKP kaynıyor, Gül genel başkanlığı istiyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı, Yeniçağ gazetesi Ankara temsilcisi Ahmet Takan, Abdullah Gül'ün Erdoğan'dan seçimler öncesinde AKP genel başkanlığı istediğini iddia etti.

Ahmet Takan'ın Yeniçağ gazetesindeki yazısında, söz konusu bölüm şöyle:

“ (…) AKP cadı kazanı gibi..

Son Afyon kampındaki cılız çözüm süreci isyanının ardından AKP klasiği olan ev toplantıları hız kazandı.

Yeni bir istikbal kapısı arayan AKP’li vekiller gruplar halinde toplanıyor. Bu toplantıların hepsi Recep Erdoğan tarafından sıkı bir şekilde takip ediliyor. AKP kulislerine düşen son havadise göre en kalabalık toplantıyı, AKP kurucularından eski Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat yaptı.



Katılan 50 kişinin yarısı milletvekiliydi diğer yarısı da eski milletvekilleri ve bazı önemli bürokratlardı. Ev toplantısının fotoğrafları ve katılanlar anında Recep Erdoğan’a ulaştırıldı. Erdoğan da fotoğrafları Ahmet Davutoğlu ile paylaştı.

Hükümete yakın kaynaklardan aldığım bilgilere göre Abdullah Gül ile Recep Erdoğan arasındaki temas trafiği de son zamanlarda yoğunlaştı. Gül, Erdoğan’dan, AKP büyük kongresinin seçim öncesi yapılıp kendisine genel başkanlığın verilmesini istiyormuş. Çankaya kaynakları da ikili arasındaki görüşmeleri doğruluyor ve şunları söylüyor;

“Cumhurbaşkanı, Abdullah Gül’ü dinliyor. İsteklerine şu ana kadar ne evet ne de hayır dedi. Ama Abdullah Bey, öyle şeyler istiyor, öyle şeyler öne sürüyor ki zannedersiniz partiyi bana vermeyin diyor.”

Sizin oralarda durum nasıl bilemem ama başkent kaynıyor..”