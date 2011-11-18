Abdullah Gül'ün biyografisi yazılıyor

T24 - Cumhurbaşkanı Gül, Exeter Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Gerald MacLean’e biyografisini yazdırıyor.



Prof. Gerald MacLean Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İngilizce biyografisini yazıyor. Cumhurbaşkanı Gül, bu iş için İngiltere’nin Exeter Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Gerald MacLean’i görevlendirdi. Çalışmalarını bir yıldır sürdüren Prof. MacLean, Cumhurbaşkanı Gül’ün kendisine verdiği ve kendisinin oluşturduğu liste doğrultusunda yakın çevresiyle görüşüp bilgi topluyor. Bunun arkasından sıra yüz yüze mülakatlara gelecek.



Türkiye’ye gelen Prof. Gerald MacLean, Tarabya’daki Huber Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Gül ile görüştü. İngiltere’ye dönmeden önce İstanbul’da sorularımızı yanıtlayan Prof. MacLean, Gül ile 1974’te Fehmi Koru’yla birlikte Exeter Üniversitesi’ne doktora çalışması için gittikleri zaman tanıştıklarını; o günden sonra seyrek de olsa görüştüklerini anlattı. Kendisinin Exeter Üniversitesi’nde ‘Turkish Studies’ Bölümü’nü kurduğunu ve nedenle Türkiye ile sürekli irtibat halinde bulunduğunu hatırlatan Prof. MacLean, biyografinin İngilizce yazılacağını söyledi.



İngilizce biyografinin Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı sonrasında üstlenebileceği uluslararası görevler için de referans niteliği taşıyacağını vurgulayan Prof. MacLean, şöyle devam etti: “Söz gelişi, Sayın Gül, Birleşmiş Milletler’de veya bir başka uluslararası organizasyonda üst düzey bir görev aldığı zaman bütün dünya onu tanımak isteyecek. Böyle bir durumda bizim biyografi kitabı çok işe yarayacak ve referans niteliği taşıyacak.”

Türkiye tarihi de var



Biyografinin Abdullah Gül’ü eksene alarak 2. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’sinin sosyal ve siyasi tarihini de ihtiva edeceğini vurgulayan Prof. Gerald MacLean, “Doğal olarak bu demokratikleşen bir Türkiye hikâyesi olacak ve bu özelliğiyle, ‘Modern Türkiye’nin Doğuşu’nu yazan Prof. Bernard Lewis’e cevap niteliği de taşıyacak” dedi. Cumhurbaşkanı Gül’ün kendisine bir liste verdiğini ve bu listedeki isimlerle görüşmeye başladığını belirten Prof. MacLean, birkaç kez Kayseri’ye gittiğini, Türkiye’ye geldikçe de Cumhurbaşkanı Gül’le yüz yüze görüşerek mülakatlar yapmaya başladığını söyledi. Prof. MacLean, “Ben kitabı 2012’de bitirmeyi planlıyorum. Ancak olağanüstü durumlar olursa 2013’e sarkabilir” diye konuştu.





