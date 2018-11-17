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Abdullah Gül'ün annesi ameliyat oldu

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ONBİRİNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün annesi Adeviye Gül'ün (82 ), Ankara'da kızının evinde düşmesi sonucu kalça kemiği kırıldı

17 Kasım 2018 12:32

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ONBİRİNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün annesi Adeviye Gül\'ün (82 ), Ankara\'da kızının evinde düşmesi sonucu kalça kemiği kırıldı. Anne Gül, kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi.
Ankara\'da oturan kızı Hatice Tekelioğlu\'na bir süredir misafir olan 3 çocuk annesi Adeviye Gül, evde ayağının takılması sonucu düştü. Sağ kalça kemiği kırılan Adeviye Gül, Ankara Güven Hastanesi\'ne kaldırılarak ameliyat edildi. Abdullah Gül İstanbul\'dan kardeşi Macit Gül ise Kayseri\'den Ankara\'ya giderek, annelerini yalnız bırakmadı.

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