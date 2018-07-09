“Abdullah Gül'e yemin töreninde özel bir yer ayrılmıştı, çok özenli davranıldı”

T24

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’de yemin ettiği törene katılan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e özel bir yer ayrıldığını ve çok özenli davranıldığını söyledi. Üç olarak konuşulan cumhurbaşkanı yardımcılarının teke düşürüleceğini ifade eden Selvi, Erdoğan'ın açıklayacağı kabinede Meclis'ten ise 4 ismin yer alacağını kaydetti. Selvi, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın isminin de Milli Savunma Bakanlığı için geçtiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Gül’ün ismi, 24 Haziran öncesinde ‘çatı aday’ olarak anılmıştı. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın bu dönemde helikopterle giderek Gül’ü ziyaret etmesi tartışma yaratmıştı. Gül, daha sonra yaptığı açıklamada, ‘geniş mutabakat oluşmadığı’ gerekçesiyle adaylığının söz konusu olmadığını söylemişti.

Yıldırım Akbulut, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz da katıldı

CNN Türk canlı yayınında konuşan Abdulkadir Selvi, yemin törenine dair şunları anlattı: “Müthiş bir andı. Konuklar, bugünün anısına yapılan yeşil bir rozetle içeri girdiler. Özel bir 1 lira bastırılmıştı, o da konuklara takdim edildi. Eski Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz vardı. AK Parti’nin kuruluşundan bu yana görev yapan milletvekilleri ve bakanlar vardı. Abdullah Gül’e özel bir yer ayrılmıştı, çok özenli davranıldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri yoktu, zaten HDP’liler de çağrılmamıştı.”

"Basında yazanların az bir kısmı tutmuş, sürprizli bir liste”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın göreve başlama töreninin ardından açıklayacağı yeni kabineyle ilgili de konuşan Selvi, “Çok sürpriz var. Laf olsun diye söylemiyorum. ‘Aaa o bakan olmuş, bu cumhurbaşkanı yardımcısı olmuş’ diyeceğimiz yeni isimler var. Basında yazanların az bir kısmı tutmuş, sürprizli bir liste” dedi.

Selvi, vekalet yekisine sahip tek bir cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söyledi. Bu kişinin ‘siyasi bir kişi’ olmayacağını kaydeden Selvi, milletvekili seçilen 4 kişinin de istifa ederek bakan olarak görev yapacağını söyledi. “Devletin ana omurgasını oluşturan bakanlıkları siyasi kimliği olan kişiler üstlenecek” diyen Hürriyet yazarı, Genelkurmay Başkanı Akar’ın isminin de Milli Savunma Bakanlığı için geçtiğini ifade etti.