Abdullah Gül'e Lizbon'un altın anahtarı verildi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Lizbon Belediyesine gelişinde Belediye Başkanı Antonio Costa tarafından askeri törenle karşılandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, Gül'ün heyetindeki milletvekilleri ve bazı iş adamları ile Lizbon Belediye Meclisi üyelerinin bulunduğu salona gelen Gül ve Costa'yı, belediyenin çalışmaları kapsamında okullarında Türkiye'ye ilişkin dersler alan öğrenciler, alkışlarla karşıladı.

Costa, burada yaptığı konuşmada, Gül'ün ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 2005 yılında Lizbon'u ziyaretinin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğine işaret etti.



Ekonomik ilişkilerin ve karşılıklı yatırımların iki ülke için de önemli olduğunu kaydeden Costa, Lizbon ile İstanbul'un benzerliğine dikkati çekti ve son yıllarda İstanbul'a birkaç kez gittiğini ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile bir araya geldiğini belirtti.

Costa, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Gül'e Lizbon'un altın anahtarını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Gül de konuşmasına, Lizbon'da bulunmaktan ve burada özellikle çocuklarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek başladı. Gül, öğrencileri, Türkiye-Portekiz dostluğunun geleceğinin simgesi olarak gördüğünü ifade etti.

Portekiz'in milli şairi Camoes'in 'dünya şehirlerinin prensesi' olarak nitelediği Lizbon'un anahtarını almaktan duyduğu onuru ifade eden Gül, 'Dünyada tek prenses olacak diye bir şey yok. Bir başka prenses de İstanbul biliyorsunuz. Birbirine gerçekten çok benzeyen iki şehir. İkisi de yedi tepe üzerine kurulu, ikisi de denizlere açık. Dolayısıyla ikisi de kardeş şehir. Türkiye ile Portekiz arasındaki dostluk açısından iki şehir tam bir köprü vazifesi görmekte' diye konuştu.

Gül, Lizbon ve İstanbul'u ziyaret edenlerin iki ülkenin geçmişindeki ihtişamı ve imparatorluk mirasını da göreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasının ardından, belediyenin, ülkelerin tanıtımı projesi kapsamında Türkiye konusunda dersler alan 7 ve 8 yaşlarındaki çocukların yanına gitti. Öğrenciler, Türkçe "Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı" diyerek selamladıkları Gül'e, ziyaret dolayısıyla hazırladıkları resmi sundular. Cumhurbaşkanı Gül de öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Gül'ün ziyareti, Portekiz'e özgü müzik türü olan fado dinletisiyle sona erdi. Cumhurbaşkanı Gül, tarihi binanın girişinde sunulan dinletinin ardından sanatçıları tebrik ederek belediyeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, daha sonra Portekiz Cumhurbaşkanı Anibal Cavaco Silva ve eşi Maria Cavaco Silva tarafından Queluz Sarayı'nda onurlarına verilen yemeğe katıldılar.