Abdullah Gül'e İstanbul'da coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'a devreden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi önünde yaklaşık yüz kişilik bir vatandaş bekliyor.

"Devletin onuru milletin gururu", "bu millet size çok şey borçlu" yazılı pankart, Türk bayrağı ve Gül'ün portresini taşıyorlar. Gül'ün taşıyan uçağın saat 20.00'de Atatürk Havalimanı indi.

Abdullah Gül, gazetecilerin soruları üzerine, "Evet, Ankara'da konuştuk. Sağolun, herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok şükür, şerefimizle devraldığımız cumhurbaşkanlığını şerefle yaptık, şimdi de şerefle çok değerli, sevgili arkadaşıma devretmiş oldum. İnşallah bundan sonra memleket için hayırlı olur. Her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'İstanbul'dayız artık'

Bir gazetecinin, "Bundan sonraki parti hayatınız nasıl olacak?" şeklindeki sorusuna Gül, "Yakından takip edersiniz. İstanbul'dayız artık. Ankara'ya 'Allahaısmarladık' dedik geldik" yanıtını verdi.

Bu arada, Abdullah Gül, Ankara'dan ayrılırken Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Milletimi temsil etme onur ve gururuyla yürüttüğüm cumhurbaşkanlığı görevini devrettim. Şimdi de Ankara'dan ayrılıyorum. Herkese selam ve sevgilerimle..." ifadelerini kullandı.