"Abdullah Gül'e iki sorum var"

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkacağı iddia edilen Abdullah Gül'e "iki soru sormak istediğini" belirtti.

Gül'ün, iddianın gündemde olduğu günlerde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından ziyaret edildiğini hatırlatan Hakan, "Muharrem İnce’nin annesi ile babası" başlığıyla yayımlanan (5 Mayıs 2018) yazısında şu soruları yöneltti:

"Madem Genelkurmay Başkanı’nın ziyareti gayet normal, insani bir ziyaretti ve madem tehdit ya da nezaketsizlik olmadı... Neden bugüne kadar sustunuz?"

"E hani bu tür konuların cami kapısında konuşulması hiç ama hiç yakışık almıyordu? Neden bu konuyu cuma namazı çıkışında cami kapısında konuşmayı tercih ettiniz?"

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