Abdullah Gül'den 'Suriye' yorumu: Hiçbir zaman iktidar devrilmesinden yana olmadık

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Suriye’de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaşla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Gül, "Hiçbir zaman iktidar devrilmesinden yana olmadık” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'ye yönelik olarak düzenlediği "Fırat Kalkanı Harekâtı" için "Devlet terörü estiren zalim Esed'in hükümdarlığına son vermek için bir oraya girdik, başka bir şey için değil" demişti.

Sputnik’den Fuad Safarov'un Russia Today’den aktardığına göre, Suriye ve Türkiye arasında 900 kilometrelik bir sınırın olduğunu ve sorunun Türkiye'de de hissedildiğini belirten Gül şöyle dedi:

"Bu sorunun çözümünde bizim de yer almamız lazım, çünkü bu sorun bizim için de tehlike oluşturmakta. Bu ihtilaf sonucunda Türkiye'de 3 milyondan fazla Suriyeli mülteci bulunuyor. Biz Suriye'de istikrar ve çözümden yanayız. Suriye halkının kendi evlerinde mutlu ve güven için yaşayabilmesini istiyoruz. Bizim Suriye veya diğer komşu ülkelere yönelik başka bir niyetimiz yok. Bizim onlarla herhangi bir arazi tartışmalarımız veya çıkar itilaflarımız da yok."

“Hiçbir zaman iktidar devrilmesinden yana olmadık”

Gül sözlerine şöyle devam etti:

"Şunu unutmamak lazım: Bu soruna Türkiye neden olmadı. Daha önce Suriyeli mercilerle güzel ilişkilerimiz vardı, onlara destek veriyorduk ve düşman hislerimiz yoktu. Bazı Batılı dostlarımızın fazla baskısına rağmen biz Suriye rejimiyle karşılıklı işbirliğini tercih ettik. Biz Suriye'yi değişiklik yapmasına davet ettik, çünkü ayakta duramazdı, bu bariz şekilde belliydi. Biz çok samimiyiz ve hiç bir zaman iktidar devrilmesinden yana olmadık. Fakat sorun süreklilik niteliği kazanınca ve ülkeden milyonlarca Suriyeli kaçmaya başlarken, biz bu durumda müdahale etmek zorunda kaldık. Bu krizi biz doğurmadık. Bunu anlamak lazım. Bugün diğer ülkelerle ihtilafın siyasi çözümü için çalışıyoruz. Sonuçta Suriye sorunu kronik haline girdi ve milyonlarca insan bundan zarar görüyor."

“Türkiye Suriyeli kürtlere mutluluk ve refah arzuluyor”

Suriye'nin kuzeyinde durumun gerginleşmesine dikkat çeken Gül şunları dile getirdi:

"Şunun altını çizerek belirtmemiz lazım: Biz Kürtlere karşı değiliz. Bizi bağlayan çok şey var ve biz defalarca onları koruduk. Suriye'de de Irak'ta da. Türkiye'de çok sayıda Suriyeli Kürt mülteci var. İşte bizim karşı çıktığımız konular şunlar: PKK ile bağlantılı bazı Kürt gruplar kontrol ettiği arazileri genişletiyor ve bölgenin nüfus oluşumunu zorla değiştiriyor. Bu tabii ki kabuledilemez ve intikam eğilimlerinin körüklenmesine neden olur. Türkiye Suriyeli Kürtlere mutluluk ve refah arzuluyor. Biz onları tehdit olarak görmüyoruz. Bize göre, kendi arazisini genişleten ve Suriye içinde özel devlet kuran somut Kürt grupları tehdit oluşturmakta. Onlar ülkenin arazi ve siyasi bütünlüğünü tehdit ediyor ve bu da bizi endişelendiriyor."