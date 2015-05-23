Abdullah Gül'den siyasetçilere 'kırıcı olmayın' uyarısı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 7 Haziran seçimleri öncesinde siyasi parti liderlerinin konuşmalarında dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Elbette eleştiriler olacak, muhakkak ki farklı sesler demokrasinin demokrasinin, çoğulculuğun gereği. Ama bunlar ne kadar kırıcı olmazsa, seçim sonrası hep beraber Türkiye için çalışma ortamını, TBMM'de daha da kolaylaştırır" dedi.

Oktay Ensari ve Zafer Barış'ın DHA'da yer alan haberine göre, Abdullah Gül, adını taşıyan üniversitedeki açılış ve toplantıya katılmak üzere memleketi Kayseri'ye geldi. İstanbul'dan özel uçakla Kayseri'ye gelen Gül'ü Erkilet Havalimanı'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Orhan Düzgün, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ak Parti Kayseri milletvekili adayları ve bazı işadamları karşıladı.

‘Hepsi birbirinden değerli’

Gül, havalimanı çıkışında, "Kayseri'de özellikle arkadaşlarımla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Arkadaşlarım artık Kayseri sorumluluğu devir alıyorlar. Milletvekili arkadaşlarım Kayseri'yi en güzel şekilde temsil ettiler. Bundan sonra inşallah yeni arkadaşlarımız devir alacaklar ve en güzel şekilde Kayseri'yi temsil edecek. İnşallah hayırlı çalışmalar devam edecek. Bütün arkadaşlar hepsi birbirinden değerli. Bütün arkadaşlarımı Kayseri'ye emanet ettim" diye konuştu.

Seçim öncesi gerginlik

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir gazetecinin "Seçim öncesi gerginliği nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabii ki her seçimin kendine göre bir heyecanı vardır. Bu heyecanın getirdiği bir gerginlik olabilir. Ama hepimizin, herkesin dikkat etmesi gerektiği, Türkiye olarak hepimizin dikkat etmesi gereken, seçim öncesi herhangi bir gerginlik, seçim sonrasını esir almaması lazım. Seçimden sonra Türkiye muhakkak kendi gündemine dönecek. Tekrar gelişme, kalkınma gibi temel meselelere yoğunlaşacak.

Şüphesiz ki TBMM bütün halkın birliğini, beraberliğini temsil eden yer olduğuna göre, oradaki çalışma ortamını da en iyi şekilde sağlamak için seçim öncesi de herkesin tabii centilmenliğe riayet etmesi gerekir. Elbette ki, eleştiriler olacak, muhakkak ki farklı sesler demokrasinin demokrasinin gereği, çoğulculuğun gereği. Ama bunlar ne kadar kırıcı olmazsa, seçim sonrası hep beraber Türkiye için çalışma ortamını, TBMM'de daha da kolaylaştırır. Eminim ki Türkiye'de bunlar olacaktır. Türkiye'de çok seçimler oldu, çok şükür ki, 1950'den beri yapılan seçimlerin hiçbirine şaibe düşmedi. Eminim ki bu seçim de en güzel şekilde olacaktır. Açık,şeffaf, uluslararası örgütlere her zaman açık. O açıdan herkesin sandığa gidip, vatandaşlık görevini en güzel şekilde yapacağından da eminim."