Abdullah Gül'den milletvekillerine mektup: Herkesin cumhurbaşkanı...

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis'teki tüm milletvekillerine Cumhurbaşkanlığı döneminde yaptığı yurtiçi ziyaretlerindeki fotoğraflarının topladığı "Edirne'den Ardahan'a herkesin cumhurbaşkanı" isimli kitabı gönderdi.

Gül'ün gönderdiği kitabın yanında bir de mektup bulunuyordu.

Mektupta yer alan ifadeler şöyle:

"Cumhurbaşkanı ziyaretleri şehirlerin toplumsal hafızasında her daim önemli bir yer tutmuştur. Bu noktadan hareketle Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığım 2007-2014 yılları arasında ülkemizin 81 ilinin tamamını ziyaret ederek bu anlamda bir ilki gerçekleştirdim.

Bu ziyaretlerimiz esnasında; başta siz Sayın Milletvekilleri olmak üzere, belediye başkanlarımız, mülki idare amirleri, üniversite yetkilileri, işadamları, sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi yakını ve vatandaşlarımızla bir araya, gelme imkanı bulduk. İlin sorunları ve bu sorunların çözümüne ilişkin görüş alış verişinde bulunduk. Ankara'ya dönüşümüzde de tüm bu değerlendirmelerimiz ışığında ilgili mercilere verdiğimiz talimatlarla ahirlerimizin gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağladık.

81 ilimize yaptığımız bu ziyaretlerin en güzel anlarını kamuoyunun dikkatine sunmak üzere hazırlanan Edirne'den Ardahan'a Herkesin Cumhurbaşkanı kitabını sizinle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Selam ve Sevgilerimle."

CHP'li Melda Onur Twitter'dan paylaştı

Gül'ün gönderdiği mektubu ve kitabın fotoğrafını, CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, kişisel Twitter hesabından paylaştı. Onur, "Abdullah Gül'den mektup geldi... "Edirne'den Ardahan'a Herkesin Cumhurbaşkanı" diye yazdı.