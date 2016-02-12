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Yaşam

Abdullah Gül'den "çelenk göndermeyin" ricası

"Çelenk yerine kendilerinin takdir ettikleri bir hayır veya eğitim kurumuna bağış yapmalarını rica ederim"

12 Şubat 2016 14:19

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kayınpederinin vefatı ve cenazesi ile ilgili sosyal medya üzerinden ricada bulunarak cenazeye çelenk gönderilmemesini istedi.

Milliyet'in haberine göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tedavi gördüğü Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden kayınpederi Ahmet Özyurt'un cenazesi ile ilgili sosyal medya üzerindeki kişisel hesabından ricada bulunarak, “Kayınpederimin vefatı vesilesiyle çelenk göndermek isteyen dostlarımızın çelenk yerine kendilerinin takdir ettikleri bir hayır veya eğitim kurumuna bağış yapmalarını rica ederim.” dedi.

 

Cenaze nedeniyle bazı yollar kapalı olacak


11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kayınpederi Ahmet Özyurt'un cenaze töreni nedeniyle bugün Üsküdar'daki bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah GÜL'ün Kayınpederi Merhum Ahmet ÖZYURT'un cenaze namazının 12.02.2016 günü saat 12.20'de Cuma namazına müteakip İlimiz Üsküdar İlçesinde bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Camiinde kılınacağından dolayı, cenaze töreni boyunca alınacak trafik tedbirleri çerçevesinde, 12.02.2016 Cuma günü saat 10:00 - 15:00 saatleri arasında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkartılmıştır.

 

Trafiğe kapatılacak yollar

 

1- Kısıklı Caddesi'nden gelip Nuhkuyusu Caddesi'ni takiben Mahir İz Caddesi'ne dönen kavşak trafiğe kapatılıp, Mahir İz Caddesi istikametine araç verilmeyecek, akım Nuhkuyusu Caddesi, Karacaahmet Mezarlığı istikametine yönlendirilecek,

2- Nuhkuyusu Caddesi'nde Mütevelli Çeşme Sokak ile Mahir İz Caddesi arasında kalan kısımdaki trafik, Güllü Bahçe Sokak istikametine yönlendirilecek,

3- Karacaahmet Mezarlığı istikametinden Nuhkuyusu Caddesi'ni takiben Mahir İz Caddesi istikametine giden akım Mütevelli Çeşmesi Caddesi kavşağından kapatılıp akım Mütevelli Çeşme Caddesi'ne verilecek,

4- Aksoy Sokak'a araç girişi Sırmaperde Sokak'tan kapatılıp, Aksoy Sokak istikametine akım verilmeyecektir."

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