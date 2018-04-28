Abdullah Gül'den açıklama: Adaylığım söz konusu değil

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun ismimi zikretmesiyle ilgili başlayan hareketlilik tamamen dışımda gelişmiştir. Geniş bir mutabakat söz konusu olursa üstüme düşeni yapmaktan kaçınmayacağımı söylemişimdir. Böyle geniş bir arzunun olmadığı gözükmüştür" dedi.

Abdullah Gül, gazetecilere yaptığı açıklamasına Türkiye'nin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak başladı.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Gül, gündemi şöyle değerlendirdi:

"Ülke iç ve dış şartlar içerisinde büyük zorluklarla karşı karşıya. Barışa ve huzura ihtiyaç varken, daha çok kutuplaşma ve kaygı ortamı var. Çok ciddi beka sorunları ile karşı karşıyayız. Ekonomik sorunların da ciddi boyutlara ulaştığınızı görüyoruz. Türkiye için neyi iyi olduğunu konuşmaktan çok siyasi manevraları kişiler üzerinden saldırılarla meşgulüz. Türkiye pozitif bir gündem içerisinde değil. Bu ortamda seçimlere gidiyoruz."

Cumhurbaşkanlığı görevini bıraktıktan sonra aktif siyasete devam etmeyeceğini söylediğini hatırlatan Gül, "Bir faninin ulaşabileceği tüm mevkilere ulaşmış vaziyetteyim ve bunlar geride kalmış şeyler. Şerefle temsil ettim. Ne ben ne de ailem herhangi bir beklenti içinde değiliz. Memleketimizin güçlü olması ve barış huzur içinde yaşanan aydınlık bir Türkiye istiyoruz. Bunun dışında bir arzumuz ve beklentimiz olamaz" dedi.

"Seçimlerin aniden ve erken yapılacağının anlaşılması üzerine", Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ismini dile getirmesiyle başlayan aday olacağı iddialarının kendi dışında geliştiğini söyleyen Gül, "Benim organize ettiğim bir süreç değildir. Benim siyaset tecrübe ve anlayışıma güvenenlerin talebinden ortaya çıkmıştır. Ben de geniş bir mütabakat olursa üstüme düşeni yapmaktan çekinmeyeceğimi söylemişimdir. 'Toplumun büyük bir kesiminden böyle bir talep olursa gerekeni yaparım' demiştim. Temel Bey'in çabalarını takdirle karşılıyorum. Temel Bey'in çabaları sonrası geniş bir mütabakat ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle adaylığım söz konusu değildir" dedi.

Konuşmasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelen eleştirilere de değinen Gül, "Kimseyle herhangi bir şahsi meselem yok, sıkıntım da yok. Sadece politikalar ve gelecek vizyonu ile ilgileniyorum. Benimle ilgili zaman zaman saygısızlık boyutuna ulaşan açıklamalara şunu söylüyorum. Benimle ilgili sözlerini, başlarını iki ellerinin arasına alarak bir mukayese etsinler. Tavsiyem, uyarım, daha yapıcı bir şekilde kampanya yürütülmeli. Türkiye'nin geleceği; hukukun üstünlüğünden, kuvvetler ayrılığının gerçekleşmesinden, liyakat, şeffaflık ve hesap verilebilirlik üzerinden geçiyor. Ben şu anki pozisyonumu ilan ettikten sonra polemik olsun istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Gül, gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.