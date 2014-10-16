Abdullah Gül yeni mesleğini buldu!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’ni (TFMD) kabul etti.



Başkan Rıza Özel ve yönetim kurulu üyeleri Ümit Kozan, Arif Akdoğan, Yurttaş Tümer, Hamza Şahin, Öner Şan, Kadir Kemaloğlu ve Raşit Aydoğan’dan oluşan TFMD heyetiyle Tarabya’daki Huber Köşkü’nde görüşen 11. Cumhurbaşkanı Gül, yıllarca siyasi hayatında ve Cumhurbaşkanlığı döneminde kendisini yakından izleyen foto muhabirlerinin Türkiye’nin yakın tarihine kendisi ile birlikte tanıklık ettiğini söyledi.



2003 yılında Irak’ta barış için 5 ülkeye ardarda yaptığı barış diplomasisini örnek gösteren Gül, “Hatırlıyorum bu gezide bazılarınız vardı. Buna benzer pek çok tarihi olayda hep sizlerle yan yanaydık. Sizlerle fotoğraf makinelerinizle bu önemli olayları aktardınız” dedi.

Foto muhabirlerinin tarihe o anı belgelediklerini vurgu yapan Gül, bu manada foto muhabirliğinin ve derneğin desteklenmesi gerektiğini söyledi. İstanbul’da öğrencilik yıllarında da fotoğrafla uğraştığını okuduğu üniversitede de fotoğrafçılık klübü kurduğunu öğrenci evinin bir odasında siyah-beyaz filmleri banyo ettiğini hatırlatan Gül, “Benim ilgilendiğim dönemde daha zordu. Şimdi dijital daha kolay” dedi.

'Yeni mesleğini buldu derler'

TFMD heyetinin kendisine hediye ettiği üzerinde adı yazan gazeteci yeleğini giydikten sonra fotoğraf makinesi ile heyet üyelerinin fotoğrafını çeken Gül, bu sırada “Şimdi ‘Yeni mesleğini buldu’ derler” diyerek espri yaptı. TFMD heyeti ayrıca Gül’e Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda ödül alan Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Aykut Ünlüpınar’ın Trabzon’da çektiği Karadeniz kadınlarıyla çay topladığı sırasındaki karesini hediye etti. Gül bu fotoğrafını çok beğendiğini de söyledi. Gül, dernek üyeleri ile “Modern çağın modası” diyerek selfie fotoğrafta çektirdi.