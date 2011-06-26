-ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİNİN TEMELİ ATILDI KAYSERİ (A.A) - 26.06.2011 - Ali Hakan Der - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adını taşıyan üniversitenin temeli, törenle atıldı. Kayseri-Malatya karayolunun 14. kilometresinde 2 milyon metrekarelik araziye kurulacak kampüs alanında düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Gül, sözlerine ''Kayseri'de her zaman güzel şeylere vesile olunuyor. Bugün de bu üniversitenin açılışında beraber oluyoruz'' diyerek başladı. Gül, üniversiteye adının verilmesine karar veren siyasetçilere ve Kayserili hemşehrilerine teşekkür etti. En iyi yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunun altını çizen Gül, ''Yeri gelecek yemeyeceğiz, içmeyeceğiz ama eğitime yatırım yapacağız. Yeri gelecek arabamızdan, evimizden tasarruf edeceğiz, eğitime yatırım yapacağız ki gelecekte onların hepsine sahip olabilelim'' dedi. Türkiye'nin günümüzde bu anlayışa geldiğini ifade eden Gül, kaynakların eğitime daha çok sarf edildiğini ve bütçeden en büyük harcamanın eğitime yapıldığını kaydetti. Bunların sonuçlarının kısa süre içerisinde alınacağını belirten Gül, eğitimin her seviyede iyi olacağını söyledi. Kayseri'deki üniversite sayısının Abdullah Gül Üniversitesi ile birlikte 4'e ulaştığını bildiren Gül, kendisinin lise öğretimi yıllarında açılan Erciyes Üniversitesinin Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri haline geldiğini, vakıf üniversiteleri Melikşah ve Nuh Naci Yazgan Üniversitelerinin de başarılarını izlediklerini belirtti. Gül, ''Şimdi temelini attığımız üniversitemiz de inanıyorum ki Kayseri'ye ve Türkiye'ye ayrı bir değer katacaktır. Bu üniversitenin teknoloji ağırlıklı eğitim vereceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede eğitimi de İngilizce yapmasını hedefliyoruz. Böyle bir üniversitenin binalarını yapmak muhakkak ki çok önemli ama çok daha önemli olanı üniversitenin iyi bir eğitim seviyesi tutturabilmesi için öğretim elemanlarının seçkin bir şekilde toparlanması'' diye konuştu. -KATKIDA BULUNANLARA TEŞEKKÜR- Abdullah Gül Üniversitesini Destekleme Vakfı üyelerine ve vakfa destek verenlere teşekkür eden Abdullah Gül, ''Kendi gönlü, rızasıyla böyle bir eğitim kurumuna değer verip bu katkıları yapıyorlar'' dedi. Kayserili hayırsever iş adamlarının yardımlarının ve isimlerinin Erciyes, Melikşah ve Nuh Naci Yazgan Üniversitelerinde de görüldüğünü dile getiren Gül, bu katkıların Kayseri halkı tarafından iyi bilindiğini kaydetti. Hayırseverlerin gönüllü katkılarının teşvik edileceğini ve böylece yardımlara yenilerinin ekleneceğini ifade eden Gül, Kayseri'nin eğitim alanında merkez bir kent haline gelmek üzere olduğunu söyledi. -''ÜNİVERSİTELER ARASINDAKİ YARIŞ BAŞARIYI ARTIRDI''- Türkiye'deki bazı üniversitelerin çok başarılı, bazılarının vasat olduğunu belirten Gül, şimdi bütün üniversiteler arasında güzel bir yarış başladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül, üniversiteler arasındaki yarışın başarıyı artırdığını ve motivasyon unsuru olduğunu kaydetti. -''ÖNEMLİ OLAN GÜZEL BİR ÜNİVERSİTE OLMASI''- Gül, vatandaşların sevgi gösterileri arasında törenden ayrılırken, gazetecilerin adının bir üniversiteye verilmesiyle ilgili neler hissettiğini sorması üzerine, ''Doğrusu pek alışık olmadığım bir şey. Önemli olan güzel bir üniversite olması'' dedi. Bütün üniversitelerin yarış içinde olmasının eğitim hayatına katkı sağlaması dileğinde bulunan Gül, Türkiye'nin kaliteli eğitime ihtiyacı olduğunu söyledi. -ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ- Kısaltılmış adı (AGÜN) olan Abdullah Gül Üniversitesi 2 milyon metrekarelik bir alanda ağırlıklı olarak teknik eğitim verecek. Kampüsteki binaların konumlandırılması ''A'' harfi şeklinde planlanırken, binaların orta bölümünde bir gölet yer alacak. İngilizce eğitim verecek üniversitenin yabancı diller hazırlık bölümüne 2013'te öğrenci kabul etmesi öngörülüyor. Üniversite Destekleme Vakfı İngilizce eğitim verileceği için yurt dışından akademisyen getirmek için de girişimlerde bulunacak. Fakülte binaları hayırsever iş adamları tarafından yaptırılacak üniversite için ''Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı''na bugüne kadar 30 milyon TL'nin üzerinde bağış yapıldı.