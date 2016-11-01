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15 Temmuz Darbe Girişimi

Abdullah Gül Üniversitesi’nde 'FETÖ' operasyonu; 16 kişi gözaltında

Gözaltına alınanların ByLock’u kullandığı öne sürüldü

01 Kasım 2016 14:33

Kayseri’deki Abdullah Gül Üniversitesi’nde 'FETÖ' operasyonu kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Gül Üniversitesi’nde görevli 16 kişinin, Gülen cemaatinin haberleşme programı olduğu söylenen ByLock’u kullandığını iddia etti.

Gözaltına alınanların isimleri şöyle:

Uğur Peker, Ahmet Güç, Şerife Mertoğlu, Mustafa Öz, Zübeyir Çınkır, Ünal Şen, Bekir Çakıldere, Halil Zeybek, Aslıhan Aygün, Ahmet Yılmaz, Tuğrul Bozkurt, Hakan Semerci, Fatih Çopur, Ali Susar, Altun Gülşen, Serhat İnan.

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