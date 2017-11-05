Abdullah Gül Üniversitesi - Hatay Büyükşehir Belediye: 71 - 82

İlyas KAPLAN / KAYSERİ(DHA)
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Erhan Gürsel (xx), Önder Yılmaz (xx), Mehmet Onur Sönmez (xx)
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ: Dila (xx) 3, Nilay (x) 6, Gülşah (x) 6, Miljkovic (xx) 12, Tolo (xx) 17, Page (xxx) 21, Marginean (x) 6.
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE: Özge (xx) 12, Paris (xx) 5, Mitchell (xxxx) 23, Snytsina (xxx) 19, Seda (xx) 5, Hülya (xx) 4, Devran (xx), Bahar (xx), Merve (xx) 2, Abdelbaker (xxx) 12.
1’İNCİ PERİYOT: 10 - 22
İLK YARI: 29 - 40
3’ÜNCÜ PERİYOT: 50 - 67
BİLYONER.COM Kadınlar Basketbol Ligi 5’inci hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediye’yi konuk eden Abdullah Gül Üniversitesi, sahadan 71-82’lik yenilgiyle ayrıldı.
Karşılaşmaya seri sayılarla başlayan Hatay Büyükşehir Belediye ilk dakikalarda farkı çift haneli sayılara çıkarttı. Konuk takım ilk çeyreği 12 sayı önde tamamladı: 10-22. 2’nci periyotta farkı açmaya devam eden rakibi karşısında farkı kapatamayan Abdullah Gül Üniversitesi, ilk yarıyı 11 sayı geride kapattı: 29-40. 3’üncü periyotta oyuncu değişiklikleri yaparak farkı kapatmaya çalışan ev sahibi takım başarılı olamadı. Hatay Büyükşehir Belediye son periyoda 17 sayı farkla önde girdi: 50-67. Kayseri takımının farkı kapatma çabaları sonuçsuz kaldı. Ligin namağlup takımlarından Hatay Büyükşehir Belediye müsabakayı 11 sayı farkla kazandı: 82-71.
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