Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı Ahmet Sever'in Bakan Varank'a hakaret suçlamasıyla yargılandığı dava 6 Ekim’e ertelendi

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı, gazeteci ve T24 yazarı Ahmet Sever'in Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a “hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava 6 Ekim’e ertelendi.
Dün görülen duruşmada mahkeme hâkimi pandemi bahanesiyle salona basın ve izleyici almadı.
Mahkeme, Sever hakkında yazılan istinabe evrakının dönüşünün beklenmesine karar vererek davayı 6 Ekim saat 09:55’e erteledi.
“ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın duruşması 18 Nisan'da, İçimde Kalmasın/Tanıklığımdır” kitabı gerekçe gösterilerek ''Cumhurbaşkanı'na hakaret’’ suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması da 19 Nisan'da görülecek.