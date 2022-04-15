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Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı Ahmet Sever'in Bakan Varank'a hakaret suçlamasıyla yargılandığı dava 6 Ekim’e ertelendi

Ahmet Sever

15 Nisan 2022 16:42

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı, gazeteci ve T24 yazarı Ahmet Sever'in Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a “hakaret” suçlamasıyla  yargılandığı dava 6 Ekim’e ertelendi.

Dün görülen duruşmada mahkeme hâkimi pandemi bahanesiyle salona basın ve izleyici almadı.

Mahkeme, Sever hakkında yazılan istinabe evrakının dönüşünün beklenmesine karar vererek davayı 6 Ekim saat 09:55’e erteledi.

“ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın duruşması 18 Nisan'da,  İçimde Kalmasın/Tanıklığımdır” kitabı gerekçe gösterilerek ''Cumhurbaşkanı'na hakaret’’ suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması da 19 Nisan'da görülecek. 

 

 

 

 

Ahmet Severdavacumhurbaşkanına hakaret“İçimde Kalmasın/Tanıklığımdır”kitap
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