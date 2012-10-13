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Yaşam

Abdullah Gül, Twitter'da dünya 8'incisi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise sıralamada 12. sırada yer alıyor

13 Ekim 2012 23:43

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'e-diplomacy Hub'a göre Twitter'da dünyanın en etkili politik aktörleri arasında 8. sırada yer aldı.

Fransız haber ajansı AFP tarafından diplomatik aktörlerin Twitter'daki etkinliklerini ve etkilerini analiz edip ölçmek için geliştirilen, 'e-diplomacy Hub'a göre 2 milyon 310 binden fazla takipçisi olan Gül, 2 bin 261 puanla dünyanın en etkili diplomatik aktörleri arasında 8. sırada yer aldı.

1 milyon 847 bin kişinin izlediği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise bin 818 puanla 12. sırada geliyor.

ABD Başkanı Barack Obama'nın 20 bin 278 puanla ilk sırada bulunduğu listede Bill Gates ikinci, Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama ise üçüncü sırada yer alıyor.

'e-diplomacy Hub'a göre Twitter'da dünyanın en etkili 10 diplomatik aktörü ve takipçi sayıları şöyle:

ABD, Barack Obama: Takipçi: 20.823.285

ABD, Bill Gates: Takipçi: 8.520.046

Çin Dalai Lama: (Tibet) 5.273.532

Venezuela Hugo Chavez: 3.611.626

Suudi Arabistan Muhammad Al-Arifi: 2.868.383

ABD Al Gore: 2.522.812

Venezuela Henrique Capriles: 1.710.685

Türkiye Abdullah Gül: 2.310.261

Meksika Felipe Calderon: 2.149.700

İngiltere David Cameron: 2.119.304

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