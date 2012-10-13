Abdullah Gül, Twitter'da dünya 8'incisi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'e-diplomacy Hub'a göre Twitter'da dünyanın en etkili politik aktörleri arasında 8. sırada yer aldı.
Fransız haber ajansı AFP tarafından diplomatik aktörlerin Twitter'daki etkinliklerini ve etkilerini analiz edip ölçmek için geliştirilen, 'e-diplomacy Hub'a göre 2 milyon 310 binden fazla takipçisi olan Gül, 2 bin 261 puanla dünyanın en etkili diplomatik aktörleri arasında 8. sırada yer aldı.
1 milyon 847 bin kişinin izlediği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise bin 818 puanla 12. sırada geliyor.
ABD Başkanı Barack Obama'nın 20 bin 278 puanla ilk sırada bulunduğu listede Bill Gates ikinci, Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama ise üçüncü sırada yer alıyor.
'e-diplomacy Hub'a göre Twitter'da dünyanın en etkili 10 diplomatik aktörü ve takipçi sayıları şöyle:
ABD, Barack Obama: Takipçi: 20.823.285
ABD, Bill Gates: Takipçi: 8.520.046
Çin Dalai Lama: (Tibet) 5.273.532
Venezuela Hugo Chavez: 3.611.626
Suudi Arabistan Muhammad Al-Arifi: 2.868.383
ABD Al Gore: 2.522.812
Venezuela Henrique Capriles: 1.710.685
Türkiye Abdullah Gül: 2.310.261
Meksika Felipe Calderon: 2.149.700
İngiltere David Cameron: 2.119.304