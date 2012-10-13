Abdullah Gül, Twitter'da dünya 8'incisi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'e-diplomacy Hub'a göre Twitter'da dünyanın en etkili politik aktörleri arasında 8. sırada yer aldı.

Fransız haber ajansı AFP tarafından diplomatik aktörlerin Twitter'daki etkinliklerini ve etkilerini analiz edip ölçmek için geliştirilen, 'e-diplomacy Hub'a göre 2 milyon 310 binden fazla takipçisi olan Gül, 2 bin 261 puanla dünyanın en etkili diplomatik aktörleri arasında 8. sırada yer aldı.

1 milyon 847 bin kişinin izlediği Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise bin 818 puanla 12. sırada geliyor.

ABD Başkanı Barack Obama'nın 20 bin 278 puanla ilk sırada bulunduğu listede Bill Gates ikinci, Tibet'in ruhani lideri Dalay Lama ise üçüncü sırada yer alıyor.

'e-diplomacy Hub'a göre Twitter'da dünyanın en etkili 10 diplomatik aktörü ve takipçi sayıları şöyle:

ABD, Barack Obama: Takipçi: 20.823.285



ABD, Bill Gates: Takipçi: 8.520.046



Çin Dalai Lama: (Tibet) 5.273.532



Venezuela Hugo Chavez: 3.611.626



Suudi Arabistan Muhammad Al-Arifi: 2.868.383



ABD Al Gore: 2.522.812



Venezuela Henrique Capriles: 1.710.685



Türkiye Abdullah Gül: 2.310.261



Meksika Felipe Calderon: 2.149.700



İngiltere David Cameron: 2.119.304