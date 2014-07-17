Abdullah Gül siyasete yeni bir partiyle mi devam edecek?

Cumhurbaşkanlığı görevinin bitmesine yaklaşık bir ay kalan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yakın çevresine “Kurucusu olduğumuz partinin dışına düşecek duruma geldik” dediği ve “Türkiye için çok iyi şeyler düşünerek yola çıkmıştık. Çok şey de yaptık ama giderek hepimizin düşündükleri değil, bir kişinin düşündükleri hayata geçmeye başladı” sözleriyle AKP’ye dönmeyeceği mesajı verdiği iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı haberi "Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman yeni bir parti kurma düşüncesinde olmamıştır" sözleriyle yalanladı.

Cumhuriyet gazetesinden Duygu Güvenç’in haberine göre, Gül, kısa süre önce yaptığı bir görüşmede Erdoğan’ın tutumundan duyduğu rahatsızlığı, “Kurucusu olduğumuz partinin dışına düşecek duruma geldik” sözleriyle değerlendirdi.

Erdoğan’ın tutumundan duyduğu rahatsızlığı da “Türkiye için çok iyi şeyler düşünerek yola çıkmıştık. Çok şey de yaptık ama giderek hepimizin düşündükleri değil, bir kişinin düşündükleri hayata geçmeye başladı” dediği öğrenildi.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı ile devre dışı bıraktığı yorumları yapılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ne yapacağına yönelik mesajları netleşiyor. Gül’ün karar alma sürecinde, kurucusu olduğu AKP’nin dışında kalmaktan ve kararların sadece Erdoğan tarafından alınmasından rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

TOBB’deki iftar yemeğinde, “Bundan sonra da milletime hizmet etmeye devam edeceğim. Bakalım nasıl edeceğiz” diyen Gül’ün, ikili temaslarında, AKP dışında da bir partide siyasete devam edebileceği sinyalini verdiği öğrenildi. Gül’ün bunun için cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını beklediği belirtildi. Erdoğan’ın, adaylığını belirleme sürecindeki tutumunun ardından aralarında AKP’nin kurucularının, Kayserili tanıdıklarının ve Gül’ün öğrencilik yıllarından arkadaşlarının da olduğu çok sayıda isim Gül’ü ziyaret etti. Gül bu görüşmelerde, Erdoğan’a ve AKP’deki bazı isimlere kırgınlığını,“Kurucusu olduğumuz partinin dışına düşecek duruma geldik” mesajıyla paylaştı.

‘Hepimizin değil, bir kişinin düşündükleri...’

2001 yılında partinin kuruluş aşamasına yönelik çalışmalarını ve karar alma sürecini de aktaran Gül’ün, bu görüşmelerinde “Türkiye için çok iyi şeyler düşünerek yola çıkmıştık. Çok iyi hizmet ettik, çok şey de yaptık. Ama giderek hepimizin düşündükleri değil, bir kişinin düşündükleri hayata geçmeye başladı” diyerek rahatsızlığını dile getirdiği belirtildi. Gül, geçen yıllarda yaptığı ikili görüşmelerde ise cumhurbaşkanlığı için Erdoğan’ın aday olmasını “Onun hakkı” diyerek değerlendiriyordu.

Gül’e bağlılar...

Gül’e çok sayıda kişinin “siyasete devam etmelisiniz” yönünde mesajlar ilettiği de öğrenildi. AKP’nin kurucularından olan ve bir süre bakanlık görevi yapmış bir isim de “Beni o zaman Gül çağırmıştı. Yine çağırırsa yine giderim” diyerek kuruluş aşamasında yola çıktığı isme bağlılığını dile getirdi.

Gül’ün, Türkiye’de siyasetin belirlenmesinde Anadolu’daki işadamlarının etkili olacağını vurguladığı öğrenildi. Bu çerçevede, “Hayat Anadolu’da ekonomi üzerinden akar. Özel sektörün beklentileri Türkiye’nin yönünü belirler. Anadolu’dan gelecek talepler de siyasetin yönünü belirleyecek” değerlendirmesini de yaptığı öğrenildi.

Roketler ateşlenmeli...

TOBB’deki iftar yemeği sırasında da Gül, Türkiye’nin demokratik ve hukuk reformlarını yapmayı sürdürmesi gerektiğini belirtmiş ve son birkaç yıldır iç konularla uğraşan ülkenin, “tekrar toparlanması ve roketleri ateşler gibi ileriye taşınması gerektiğini” söylemişti.

Önce Hayrünnisa Gül’ü ikna etti

Nisan ayında yaptığı açıklamada, “Bugünkü şartlarda siyaset planım yok” diyen Gül’ün karar sürecinde ise eşi Hayrünnisa Gül’ün de etkili olduğu öğrenildi. Kaynaklar, Hayrünnisa Gül’ün, eşinin siyasette yer almasına karşı hep mesafeli olduğuna işaret etti. Gül, siyasete nerede devam edeceği konusunda sonbaharı beklerken, AKP’nin kalesi olarak görülen ve Gül’ün memleketi olan Kayseri’de de Erdoğan’ın adaylığına desteğin düşmesi bekleniyor.