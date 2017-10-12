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Abdullah Gül, Şanlıurfa'da (2)

MÜZEYİ GEZDİ 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şanlıurfa Müzesi ile Mozaik Müzesi'ni gezdi

12 Ekim 2017 23:16

MÜZEYİ GEZDİ
11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şanlıurfa Müzesi ile Mozaik Müzesi\'ni gezdi. Şanlıurfa’da bulunmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden Abdullah Gül, “İnsanlık tarihine ışık tutan eserlerin böylesine şaheser bir müzede toplanması, gerecekten olağanüstü bir faaliyettir. Burası sadece Şanlıurfa’nın değil, Türkiye’nin değil, bütün insanlığın değerlerinin toplandığı bir yerdir. Burayı gezmekten dolayı çok mutluluk duydum. Son cumhurbaşkanı olduğum sıralarda müze yoktu. Şimdi hepsinin bir kültür alanı olması beni oldukça mutlu etti” dedi.
Geceyi kentte konaklayacak Abdullah Gül için basına kapalı olarak bir otelde sıra gecesi düzenleneceği kaydedildi.

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