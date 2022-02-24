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Abdullah Gül: Rusya saldırısı Türkiye'ye de örtülü tehdit!

24 Şubat 2022 16:30

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin olarak, "Rusya’nın diplomatik yolları terk ederek Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saldırısı, uluslararası hukuku ve anlaşmaları tanımadığının ilanıdır. Bu davranış biz dahil, tüm komşular ve bölge için örtülü tehdittir." değerlendirmesini yaptı. 

Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Göç, hastalık ve büyük ekonomik sorunların üstüne savaşın getireceği yıkım, insanlık dramı ve düşmanlıkların körükleneceği yeni bir dönemi önlemek, Rusya’nın diploması kulvarına dönmesiyle mümkündür." ifadesini kullandı. 

Abdullah GülUkraynaRusyaişgal
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