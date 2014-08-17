'Abdullah Gül partimize gelse bile başbakan olamayacaktır'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Abdullah Gül'ün partiye dönmesi durumunda bile milletvekili olmadığından, başbakan olmasının mümkün olmayacağını söyledi.

DHA'nın haberine göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Karabük'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın halk oyuyla 12. Cumhurbaşkanı seçildiği ve bu nedenle görevlerini bırakacağı bazı isimlerin gündeme geldiği yönündeki bir soruya Şahin, şöyle yanıt verdi: "28 Ağustos'ta yemin ederek cumhurbaşkanı sıfatını kazanacak ve yeni görevine başlayacak. Tabii AK Parti Genel Başkanlığı da, başbakanlığı da düşmüş olacak.



Tabii ki iktidar partisi olan AK Parti, genel başkansız kalmaz, başbakansız da kalmaz. İstişare çalışmaları devam ediyor."



"Önümüzdeki perşembe günü Merkez Yürütme Kurulu toplantısı olacak büyük bir ihtimalle" diyen Şahin, şöyle devam etti: "İstişare sonuçlarını genel başkanımızın, başbakanımızın ve cumhurbaşkanımızın riyasetinde orada değerlendireceğiz. Bir arkadaşımız bu görevi üstlenmiş olacak.



O her kim olursa olsun AK Partililer olarak bizim genel başkanımızdır, başbakanlığı da üstleneceği için bizim de başbakanımızdır. Bizde herhangi bir sorun yok."

Bir gazetecinin, 12. Cumhurbaşkanı seçilen AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "yeni anayasayı tek başına çıkartamadıkları takdirde hiç olmazsa 330'u yakalamak suretiyle halka gidebilecek bir referandum sayısına ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştuğunu hatırlatması üzerine Şahin, şunları kaydetti:

"2015 seçimlerinden sonra bizim parlamentodaki milletvekili sayımızla çok doğru orantılı bir şeydir bu. Eğer tek başına bir anayasayı çıkaracak güce sahip değilsek, en azından referandumlu şekilde çıkarabilecek bir imkana sahip olabilir miyiz? Yani '330-367 arasında bir milletvekili grubuna sahip olabilirsek bunu dahi değerlendirebiliriz' anlamında açıklamadır. Bunda şaşılacak bir şey yok."

'Geçiş dönemi olmaz'

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun isminin genel başkanlık ve başbakanlık için öne çıkmasının partililerde bir kırgınlık oluşturup oluşturmayacağını sorusuna da Şahin, şu şekilde cevap verdi: "AK Parti'nin seçilecek olan yeni genel başkanı aynı zamanda başbakan olacaktır, olmalıdır. Bizim bu konuda ki yaklaşımımız odur.



Abdullah Gül Bey görev süresi dolduktan sonra partimize gelse bile başbakan olamayacaktır, milletvekili olmadığı için. O nedenle bu tür kırgınlıkların bizim partimizin içinde olması mümkün değildir. Tüm arkadaşlarımız millete hizmet için bu parti içerisinde görev almışlardır, Abdullah Gül Bey de aynı düşüncelerle bu partinin kurucularındandır. Şimdi gelirse yine aynı düşüncelerle gelecektir. İleride kime hangi görev düşer onu zaman gösterecektir."



Buna geçiş süreci diye bilir miyiz?" diye soran gazeteciye de Şahin, "Yok öyle diyemeyiz" cevabını verdi.