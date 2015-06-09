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Abdullah Gül, partileri koalisyona davet etti: Anne gibi...

'Milletin iradesi tecelli eder' demiştik, etti'

09 Haziran 2015 10:50

7 Haziran seçimleri sonucunda ortaya çıkan tabloda, gözlerin bir kez daha çevrildiği 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görüşlerini açıkladı. "Beraberce bir hükümet kurmayı denemek lazım" diyen Gül, "Seçim kolay bir şey değil. Memleketin nasıl yönetileceği konusuna bir annenin çocuğuna yaklaştığı gibi yaklaşmak lazım. Yani ülkenin annesi gibi... Olgun bir şekilde” ifadelerini kullandı... 

Kısa süre önce bir vakıf kuran ve çalışmalarına burada devam eden Gül, seçimleri yakından takip etti.

Hürriyet Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine  göre, seçim sonuçları açıklandıktan sonra AK Partililerle görüşmediğini belirten Abdullah Gül, şöyle konuştu: 

 

'Anne gibi...'

 

“Meşgul olurlar diye arkadaşları seçim günü, sonuçlar açıklanmadan aramıştım. Seçimler sonuçlandı. ‘Milletin iradesi tecelli eder’ demiştik, etti. Herkes millet iradesine saygı duyacak, yapılan açıklamalardan anlıyoruz ki herkes zaten duyuyor... Sonuçları panik yapmadan, sağduyulu bir şekilde değerlendirmeliyiz. Nihayetinde çok partili bir sistemde yaşıyoruz. Bu tür sonuçlar her zaman çıkar. Geçmişte de çok yaşandı. Herkes çok çalıştı, çok yoruldu. Beraberce bir hükümet kurmayı denemek lazım. Seçim kolay bir şey değil. Memleketin nasıl yönetileceği konusuna bir annenin çocuğuna yaklaştığı gibi yaklaşmak lazım. Yani ülkenin annesi gibi... Olgun bir şekilde.” 

 

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